A Ballantini il premio “Alberto Sordi Family Award”

di Giacomo Niccolini

Il poliedrico artista livornese, Dario Ballantini, è stato premiato con l’Alberto Sordi Family Award, un prestigioso riconoscimento che ogni anno viene assegnato ad artisti italiani e internazionali e a personaggi del mondo dell’informazione, della cultura e dell’imprenditoria che si sono distinti per il loro talento e per aver contribuito a far crescere, culturalmente e nello spirito critico la società nel suo complesso. Il premio è stato ideato e presentato dal giornalista e conduttore Rai Igor Righetti, cugino del grande attore.

Così nel pomeriggio di venerdì 14 luglio, a Valmontone, il nostro concittadino che non molto tempo fa ricevette anche il premio Petrolini, è stato insignito di questo riconoscimento per la sua arte teatrale, pittorica e visiva alla presenza di nomi di spicco del cinema come Pupi Avati o della televisione italiana come Elisa Isoardi.

Simpatico l’aneddoto raccontato dallo stesso Ballantini su Alberto Sordi sul palcoscenico sull’unico incontro fatto con il mitico attore romano. “Mi ricordo che all’età di 17 anni circa lo aiutai a ripartire con la sua auto che era rimasta in panne. Era insieme al fratello e con la sua macchina era rimasto fermo sul Romito. Era sera, mi sembra un dopocena. Io spinsi la sua automobile per farlo ripartire. Mi ringraziò, salì a bordo con il motore ormai avviato e sparì nella notte”. Erano gli inizi degli anni ’80 e all’epoca non vi erano cellulari per selfie da collezionare e postare sui social. Così il ricordo di quel fugace incontro è rimasto per sempre solo nei ricordi di un giovanissimo Ballantini fino ad oggi che lo ha regalato a tutti noi.

