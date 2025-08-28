A che libro giochiamo? Nuovo appuntamento di letture animate alla Biblioteca dei ragazzi

Lunedì 1 settembre ore 17.30-19.00 protagonista il libro “Sono io il più forte”. L'incontro, partirà dalla lettura di un racconto a cui seguirà un’attività pratica di laboratorio. Acquisto del biglietto online al link itinera.link/achelibro

Secondo appuntamento dedicato alle letture animate in biblioteca dei ragazzi previsto nel programma “A che libro giochiamo?” promosso da Comune di Livorno in collaborazione con coop. Itinera. Lunedì 1 settembre leggeremo “Sono io il più forte”, un libro meraviglioso che racconta la storia di un lupo che si aggira nel bosco e chiede conferma della sua forza. Tutti impauriti, Cappuccetto Rosso, Biancaneve e altri non possono far altro che riconoscere che è effettivamente lui il più forte, ma un piccolo esserino verde lo contraddice con sicurezza. Chi è il più forte?

Per adulti, bambini e bambine dai 6 agli 8 anni

Acquisto del biglietto online al seguente link https://itinera.link/achelibro

Costo 5 euro adulto + 5 euro bambino. Obbligatoria la presenza di 1 adulto con 1 o 2 bambini a suo carico.

Per informazioni e prenotazioni

Biblioteca dei ragazzi Villa Fabbricotti

tel 0586/824524 da lunedì a sabato ore 9.00-12.00, mercoledì ore 16.30-18.30

mail [email protected]

