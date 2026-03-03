A Collesalvetti la sesta puntata del Calendario Culturale 2026

Protagonista dell’incontro di sabato 7 marzo alle ore 17.00 sarà la conferenza La riscoperta di Irene Gilli di Flavia Matitti, storica dell’arte e docente all’Accademia di Belle Arti di Roma

Il Comune di Collesalvetti presenta la sesta tappa del Calendario Culturale 2026 della Pinacoteca Comunale Carlo Servolini, dedicata al tema “Le segrete tappe del Liberty tra Roma e Livorno. La regia di Alberto Calza Bini”. Protagonista dell’incontro di sabato 7 marzo alle ore 17.00 sarà la conferenza La riscoperta di Irene Gilli di Flavia Matitti, storica dell’arte e docente all’Accademia di Belle Arti di Roma. Al centro dell’intervento, la figura di Irene Gilli (1884–1962), pittrice e acquafortista attiva nei primi decenni del Novecento, oggi oggetto di una rinnovata attenzione critica grazie alla mostra dedicata ad Alberto Calza Bini. L’approfondimento intende restituire visibilità a un’artista a lungo trascurata dalla storiografia, inserendone l’opera nel contesto culturale della Belle Époque e dell’incisione italiana del primo Novecento. Interverrà inoltre Lucia Ghedin, Funzionario restauratore dell’istituto Centrale per la Grafica di Roma, con una relazione dedicata alla storia della Calcografia Romana, dalle origini settecentesche fino alla direzione di Alberto Maso Gilli (1884–1894), padre di Irene, figura chiave nel rinnovamento tecnico e culturale dell’istituzione. Il Calendario, promosso e organizzato dal Comune di Collesalvetti e ideato e curato da Francesca Cagianelli, approfondisce la stagione del Liberty tra Roma e Livorno e il sodalizio tra Calza Bini e Galileo Chini, aprendo nuove prospettive di studio sulla cultura artistica del primo Novecento.

Finissage

Giovedì 19 marzo 2026, ore 17.00

Conferenza di Dario Matteoni:

Il primato della decorazione all’Esposizione Internazionale di Roma del 1911: il sodalizio tra Alberto Calza Bini e Galileo Chini

Info

Tel. 0586 980227 – 0586 980174 – 392 6025703

[email protected]

www.comune.collesalvetti.li.it

Una copia omaggio del catalogo sarà riservata ai visitatori registrati ad almeno tre eventi del Calendario Culturale 2026.

