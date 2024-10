A Montenero torna l’Ottobrata

Domenica 6 ottobre a Montenero è in programma l’Ottobrata, evento itinerante dedicato alla Madonna di Montenero, proclamata patrona della Toscana nel 1947.

L’iniziativa è organizzata dall’associazione ViviMontenero con la compartecipazione del Comune di Livorno e della Regione Toscana, il patrocinio della Diocesi di Livorno e di AT (Autolinee Toscane) e con il supporto della Misericordia di Montenero.

Nella tradizione cittadina, l’Ottobrata è stata tra gli eventi più rappresentativi per aver unito il carattere irriverente della città al tema del sacro, intorno alla figura della Madonna. Il festeggiamento, riservato ai livornesi, si teneva il primo lunedì di ottobre.

L’idea è quella di ripercorrere la festa dell’Ottobrata in chiave contemporanea con l’intento di unire la città con il quartiere di Montenero, che sarà assoluto protagonista della serata. La festa si svolgerà all’interno di un percorso che parte da piazza delle Carrozze fino a salire alla piazza di Montenero, un itinerario fatto di alcune soste, arricchite da performance che confluiranno, nell’ora del tramonto, in uno spettacolo sul sagrato della chiesa. La serata si concluderà con un momento conviviale in piazza con taglieri e vino, tipico dell’Ottobrata.

In caso di maltempo gli spettacoli si svolgeranno all’interno dell’Aula Mariana.

La funicolare per l’occasione sarà gratuita e rimarrà aperta fino alle ore 23.

Di seguito il programma:

– ore 17 ritrovo in piazza delle Carrozze

presentazione dell’installazione artistica di Stefano Pilato, Fabio Leonardi e Riccardo Bargellini dedicata alla Madonna di Montenero

– ore 17.30 inizio della salita

con marcia musicale a cura della banda Orchestrino ed interventi di Michele Crestacci e Antonio Ghezzani

– ore 18.30 arrivo alla piazza di Montenero

Coreografia danza Zoe Notartomaso e ingresso in chiesa per il concerto “Oreb – significato spirituale del suono” a cura di Dimitri Grechi Espinoza con Lorenzo Sansoni

– ore 18.45 accensione cero votivo

– ore 19.00 sul sagrato del Santuario spettacolo teatrale “Happy Mary” di Roberta Lena, Laura Magni e Lorenza Pieri con Laura Magni

– ore 20.00 Aperibotta in piazza, con taglieri e vino, nello spirito delle antiche ottobrate

Per consentire lo svolgimento della manifestazione in condizioni di sicurezza, domenica 6 ottobre la viabilità nella zona subirà delle temporanee modifiche. In particolare, dalle ore 17.00 alle ore 17.30 sarà in vigore il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati di piazza delle Carrozze nel tratto compreso tra il civico 14 e il civico 29.

Inoltre, dalle ore 17.30 fino alle ore 19.00 sarà in vigore il divieto di transito nei seguenti tratti stradali: in via di Montenero, nel tratto compreso tra piazza delle Carrozze e piazza di Montenero e in piazza di Montenero; in via della Querceta, in via della Vecchia Salita nel tratto compreso tra via del Governatore e via di Montenero e in via dei Vallombrosani nel tratto compreso tra via del Governatore e via di Montenero.

Condividi:

Riproduzione riservata ©