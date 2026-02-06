A Palazzo Pancaldi l’evento finale del progetto QM Export

Laura Giuliano, vicepresidente di Itinera Progetti e Ricerche e responsabile dell’europrogettazione

L’incontro in programma giovedì 12 febbraio rappresenta il momento conclusivo di un progetto biennale coordinato da Coop. Itinera che ha coinvolto 35 micro, piccole e medie imprese provenienti da cinque regioni dell’area di cooperazione Italia–Francia Marittimo. Ad aprire i lavori sarà Laura Giuliano

Si terrà giovedì 12 febbraio, a partire dalle ore 9.00, a Palazzo Pancaldi, l’evento finale del progetto QM Export, dedicato al tema “L’identità delle imprese Quality Made come valore sui mercati europei e internazionali”. L’incontro rappresenta il momento conclusivo di un percorso biennale di accompagnamento e crescita che ha coinvolto 35 micro, piccole e medie imprese provenienti da cinque regioni dell’area di cooperazione Italia–Francia Marittimo, espressione dell’Economia del Benessere, della filiera green e blue e dei territori ad alta identità. Un percorso che ha messo al centro le imprese e i territori, rafforzandone la capacità di posizionarsi sui mercati europei e internazionali attraverso il valore dell’identità, della qualità e della sostenibilità. Il progetto QM Export, finanziato dal Programma INTERREG Italia–Francia Marittimo 2021–2027 (Azione 1 – Decreto Regione Toscana n. 27481 del 12/12/2023), è stato coordinato da Itinera Progetti e Ricerche – Cooperativa Sociale di Livorno, capofila del partenariato, che ha guidato l’intero processo progettuale e operativo valorizzando il ruolo strategico della città di Livorno e della costa toscana come laboratorio di cooperazione, innovazione e apertura internazionale. Il progetto ha sostenuto le imprese in un percorso strutturato di internazionalizzazione, basato sulla definizione di strategie dedicate, sull’utilizzo di strumenti innovativi e tecnologie di nuova generazione e sulla partecipazione a eventi di promozione sui mercati esteri. Di particolare rilievo il ruolo svolto dalle Camere di Commercio Italiane all’Estero, che hanno rappresentato un ponte fondamentale verso nuovi mercati.

In particolare, la Camera di Commercio Italiana per la Francia di Marsiglia (CCIFM) ha avuto un ruolo chiave nello sviluppo delle relazioni e delle opportunità con il mercato francese, accompagnando le imprese nella conoscenza del contesto economico e commerciale transfrontaliero. Allo stesso tempo, l’apertura verso i mercati extraeuropei, in particolare Stati Uniti e Canada, è stata resa possibile grazie al contributo della Camera di Commercio Italiana negli Stati Uniti – Los Angeles e della Camera di Commercio Italiana in Canada – Montreal, che hanno supportato le imprese Quality Made nell’esplorazione di nuovi scenari e modelli di posizionamento internazionale. Particolare attenzione è stata riservata alle imprese toscane, imprese identitarie che offrono prodotti e servizi sotto il brand “Quality Made – Travel Different”, contribuendo a raccontare una Toscana contemporanea, sostenibile e competitiva, capace di coniugare tradizione, innovazione e proiezione globale. L’evento di Livorno sarà l’occasione per restituire i risultati del lavoro svolto, condividere buone pratiche e ringraziare il territorio, le istituzioni e i partner che hanno sostenuto il progetto e creduto nel valore della cooperazione transfrontaliera. Ad aprire i lavori sarà Laura Giuliano, vicepresidente di Itinera Progetti e Ricerche e responsabile dell’europrogettazione, che presenterà contenuti, azioni e risultati del progetto. Seguirà un focus sugli eventi di internazionalizzazione e sulle opportunità offerte dai mercati europei e internazionali, con particolare riferimento agli scambi tra Italia, Francia, Stati Uniti e Canada, a cura di Antonella Donadio, Segretaria Generale della Camera di Commercio Italiana per la Francia di Marsiglia (CCIFM). Un approfondimento sarà dedicato al ruolo delle Camere di Commercio Italiane all’Estero nel supporto alle imprese, con i contributi della Camera di Commercio Italiana in Canada – Montreal e della Camera di Commercio Italiana negli Stati Uniti – Los Angeles. A seguire, le testimonianze delle imprese Quality Made, che presenteranno esperienze concrete e risultati raggiunti nel percorso di crescita e posizionamento internazionale.

Il partenariato del progetto QM Export comprende:

Capofila del progetto è Itinera Progetti e Ricerche Cooperativa Sociale di Livorno (Toscana). Camera di Commercio di Cagliari e Oristano, ARTES 4.0 – Advanced Robotics and Enabling Digital Technologies & Systems, Cooperativa Agorà Sardegna, D.A.F.N.E. Società Cooperativa Impresa Sociale (Liguria), Chambre de Commerce Italienne pour la France de Marseille (CCIFM) e Coopérative Sud Concept (Corsica). La rete si fonda sulla condivisione dei valori del brand “Quality Made – Travel Different”, nato con il progetto S.MAR.T.I.C. e consolidato attraverso i precedenti progetti del Programma INTERREG Italia–Francia Marittimo 2014–2020 (T.R.I.S., QM BAC, QM NET).

