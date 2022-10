A Porta a Mare ecco “…Dica 33”, domenica sbarca il villaggio della salute

Il villaggio sarà operativo da domenica 9 ottobre a partire dalle 15 fino al tramonto per garantire a tutti il diritto alla prevenzione su diversi fronti

Un vero e proprio villaggio della salute che giunge alla sua quarta edizione. È proprio questa la storica iniziativa gratuita promossa dal Consorzio di Porta a Mare dal titolo “…Dica 33” che, domenica 9 ottobre a partire dalle 15 e fino al tramonto, sarà operativa per garantire a tutti il diritto alla prevenzione su diversi fronti. “Non pretendiamo di certo di risolvere in un pomeriggio tutte le problematiche legate a questo mondo – spiega Fabrizio Cremonini, responsabile marketing Igd – Il nostro obiettivo è dare un segnale per inculcare questo tema che può aiutare a risolvere in tempo malattie anche molto gravi”.

Sul campo saranno attive bene 11 realtà associative locali (Aido, Atta, Avis, Croce Rossa Italiana, Farmacia Dal Canto, Fratres, Lilt, Misericordia di Antignano, Misericordia di via Verdi, Misericordia Montenero ed Svs) che lavoreranno in sinergia per offrire ai cittadini consigli, dimostrazioni, consulti e screening con la supervisione di operatori specializzati e personale medico. A chi deciderà di usufruire dei servizi offerti, accessibili liberamente senza prenotazione, verrà consegnata una “scheda della salute” ovvero un promemoria cartaceo completamente anonimo sul quale gli operatori annoteranno i risultati degli esami. Il documento avrà funzione di memorandum nel caso in cui l’utente dovesse ricorrere ad ulteriori visite specialistiche.

“A nome del Consorzio voglio ringraziare tutte le associazioni che hanno permesso di organizzare l’evento – conclude la direttrice commerciale del Consorzio Susanna Del Moretto – Senza medici, operatori specializzati e volontari non sarebbe possibile mettere in piedi questa giornata”. Tantissime le tematiche proposte: alimentazione, attività fisica, cute e capelli, defibrillatore, dermatologia, disostruzione delle vie aeree, donazione organi, donazione di sangue e componenti, frequenza cardiaca, glicemia, manovre di rianimazione, pressione arteriosa, servizio sanitario nazionale, saturimetria, tiroide, sistema immunitario, tumori al seno e alla prostata.

Condividi: