A spasso in miniera, visita e performance teatrale

Prossimo appuntamento alla Miniera di Montecatini Val di Cecina è per sabato 19 luglio alle 18.30. Partecipazione gratuita al percorso guidato teatralizzato. Si consiglia la prenotazione anticipata

Prosegue il programma “De gustibus”, un calendario di appuntamenti presso la miniera di Montecatini val di Cecina (Pisa) dedicati alla valorizzazione della produzione enogastronomica del territorio ed alla promozione di iniziative di carattere culturale. Il programma promosso da Comune di Montecatini è gestito dal Centro artistico il grattacielo APS in collaborazione con coop. Itinera.

Sabato 19 luglio alle 21 divertente spettacolo da titolo “Stasera tocca a me” di e con Eleonora Zacchi. Uno spettacolo che ha debuttato nell’edizione 2021 di Effetto Venezia a Livorno in cui lo spettatore viene immerso in un susseguirsi di situazioni e circostanze in cui il sorriso nasce spontaneo.

Una carrellata di personaggi con i quali mettere in evidenza, in tono brillante ed a tratti cabarettistici, i vizi e le virtù dell’animo umano. Donne, uomini, personaggi di fantasia e della letteratura sono fonte inesauribile di scoperta, sorpresa ed ispirazione, ognuno porta con sé un propria comicità. Quindi è la commedia della vita che trova spazio nei suoi caratteri più variegati,

tratteggiando personalità diverse tra loro alle quali Eleonora Zacchi da vita.

Produzione: Centro Artistico il Grattacielo in coproduzione con Contrada Badessa.

Accesso gratuito allo spettacolo.

In occasione della serata – Ore 18.30 visita guidata alla miniera a costo ridotto 7 euro a partecipante.

Ore 20.00 apericena a cura del ristorante “La Terrazza sul Borgo” costo 20 euro a persona.

Prenotazione obbligatoria anticipata entro le ore 13.00 di venerdì 18 luglio. Inviare una mail a [email protected] indicando nome e cognome recapito cellulare e n. partecipanti oppure contattare la segreteria 0588/31026

