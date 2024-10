A Villa Mimbelli torna Harborea dedicata ai frutti della terra

Da venerdì 11 a domenica 13 ottobre la mostra-mercato di piante, erbe, fiori, ortaggi, spezie e sementi organizzata da Garden Club Livorno e Comune di Livorno in scena a Villa Mimbelli dalle 10 alle 19. Per informazioni www.harborea.it

di Giulia Bellaveglia

I frutti della terra, e da qui il titolo “Diversi fructi, coloriti fiori”, saranno il tema dell’edizione 2024 di Harborea, la rassegna che da ben 13 anni porta in città le novità e le eccellenze del mercato florovivaistico internazionale. Organizzata dal Garden Club Livorno e dal Comune di Livorno, la manifestazione, in programma da venerdì 11 a domenica 13 ottobre (clicca qui per leggere il programma completo), ha riscosso nei precedenti appuntamenti un successo crescente, attirando fino ad oltre 10mila visitatori, molti dei quali provenienti da fuori Livorno. “I frutti sono i doni concreti della natura – spiega la presidente di Harborea Marcella Montano Musetti – che nutrono e sostentano. La bellezza dei fiori invece eleva lo spirito. Insieme esprimono l’armonia tra il mondo materiale e quello spirituale, rendendo omaggio alla creazione come riflesso della grandezza divina. Ecco perché abbiamo scelto di celebrarli”. La kermesse si svolgerà, come di consueto, nel parco di Villa Mimbelli che, per l’occasione, sarà aperto con orario continuato dalle 10 alle 19. “I 13 anni di questa iniziativa – commenta il sindaco Luca Salvetti – hanno significato, da una parte il raggiungimento di un rango di prestigio visto l’elevato numero di visitatori, mentre dall’altro hanno permesso di prendere decisioni, poi risultate vincenti, che sono diventate patrimonio della manifestazione, come la selezione degli espositori, il caffè letterario e il laboratorio con i bambini. La capacità di fare scelte nuove, come il tema di quest’anno, offre la possibilità agli organizzatori di sperimentare nuovi eventi”. “Ringraziamo il Comune di Livorno – aggiunge la curatrice Paola Spinelli – che, oltre alla consueta disponibilità degli uffici coinvolti e alla concessione dell’uso del parco, per quest’anno si è impegnato anche in un contributo economico. Si tratta di un piccolo sostegno che ci ha fatto molto piacere perché è segno di riconoscimento del lavoro svolto dall’organizzazione e da tutti i soci del Garden Club che, ricordo, offrono il loro contributo in maniera volontaria. Ringraziamo anche l’Asa che ci ha omaggiato di una sponsorizzazione e regalerà 200 borracce ai bambini che parteciperanno ai laboratori”. Per ulteriori informazioni www.harborea.it.

