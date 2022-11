Aamps. “Tariffazione puntuale”, il calendario degli incontri pubblici

I tecnici del Comune di Livorno e di AAMPS a disposizione degli abitanti dei quartieri Antignano, Banditella, Montenero e Castellaccio. Prevista l’inedita performance teatrale del divulgatore scientifico Federico Benuzzi

Comune di Livorno e Aamps informano che in previsione dell’avvio del progetto “tariffazione puntuale”, programmato per il mese di gennaio 2023 e di interesse per gli abitanti dei quartieri Antignano, Banditella, Montenero e Castellaccio, è stato definito il calendario degli incontri pubblici con ingresso gratuito organizzati per informare con dovizia di particolari i cittadini sulle novità di prossima introduzione. Agli eventi, introdotti dall’inedita performance teatrale dal titolo “Separati in casa” a cura del divulgatore scientifico Federico Benuzzi, parteciperanno Luca Salvetti, sindaco di Livorno, Giovanna Cepparello, assessora all’Ambiente del Comune di Livorno, Viola Ferroni, assessora al Bilancio e alle Entrate, Raphael Rossi e Raffaele Alessandri, rispettivamente Amministratore Unico e Direttore Generale di AAMPS.

Segue il programma:

giovedì 17 novembre 2022, dalle ore 21.00 alle 21.40, c/o il Museo di Storia Naturale in Via Roma 234 (ingresso pedonale, max 120 posti)

martedì 22 novembre 2022, dalle ore 21.00 alle 21.40, c/o la Chiesa Santa Lucia in Via U. Sarti 89 (max 100 posti)

giovedì 24 novembre 2022, dalle ore 21.00 alle 21.40, c/o la Chiesa Santa Lucia in Via U. Sarti 89 (max 100 posti)

martedì 29 novembre 2022, dalle ore 21.00 alle 21.40, c/o la Chiesa Santa Lucia in Via U. Sarti 89 (max 100 posti)

L’Azienda coglie l’occasione per ricordare che per la corretta attivazione del servizio i tradizionali contenitori e i sacchi utilizzati per i rifiuti indifferenziati saranno sostituiti da altri dotati di microchip. Nei prossimi giorni i cittadini riceveranno le nuove attrezzature presso il domicilio con la possibilità, per chi non venisse trovato in casa, di ritirarli successivamente all’info point già aperto in Via Puini 97 (int. 2), dal lunedì al sabato, dalle ore 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30.

Condividi: