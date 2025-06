Al Centro Donna Sara De Simone e Alice Basso ospiti di “Una stanza tutta per noi”

Due appuntamenti da non perdere al Centro Donna di Livorno per chi ama la letteratura, le scritture femminili e i personaggi fuori dagli schemi. Nell’ambito della rassegna Una stanza tutta per noi, a cura della Coop Itinera e promossa all’interno del Patto di collaborazione per la gestione del Centro Donna, arrivano due voci femminili tra le più interessanti del panorama letterario contemporaneo: Sara De Simone e Alice Basso.

Mercoledì 19 giugno, ore 18.00

Alice Basso presenta

“Le ventisette sveglie di Atena Ferraris”

(Garzanti, 2025)

Dopo il successo delle serie con Vani Sarca e Anita Bo, Alice Basso torna in libreria con un nuovo irresistibile personaggio: Atena Ferraris, trentenne torinese, creatrice di una rivista di enigmistica e dotata di ventisette sveglie al giorno per tenere sotto controllo il caos. Un giallo originale, ironico e sorprendente, che inaugura una nuova saga e ci interroga con leggerezza e intelligenza sui concetti di normalità, genio e imperfezione.

L’autrice dialogherà con il pubblico, racconterà la genesi del romanzo e sarà disponibile per firmacopie e dediche.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Venerdì 21 giugno, ore 18.30

Sara De Simone presenta

“Una tranquilla vita da vulcano. Ritratto appassionato di Emily Dickinson”

(Einaudi, 2024)

Un ritratto inedito e profondo della grande poetessa americana, restituita in tutta la sua vitalità, libertà e forza. Attraverso una scrittura evocativa e accurata, De Simone ci conduce dentro la vita e il pensiero di Emily Dickinson, superando lo stereotipo della reclusione e rivelando una donna radicale, politica e piena di luce.

Un’occasione per riflettere sul ruolo delle donne nella cultura e sulla necessità di costruire nuovi sguardi, più liberi e complessi, sulle figure femminili del passato e del presente.

Sarà presente l’autrice. Seguiranno dibattito e firmacopie.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

La rassegna Una stanza tutta per noi prosegue con l’obiettivo di valorizzare le scritture femminili e promuovere un dialogo aperto sui linguaggi della cultura, le storie delle donne e il loro ruolo nella società. Gli incontri sono promossi da Coop Itinera in collaborazione con il Comune di Livorno.

Per info:

– Centro Donna, Largo Strozzi 3, Livorno

– [email protected] – 0586 894563

– www.coopitinera.it

