Al Goldoni Rachmaninov 150 con la sua meravigliosa seconda sinfonia

Nel 150° anniversario della nascita del compositore, pianista e direttore d'orchestra Sergej Rachmaninov Orchestra del Teatro Goldoni diretta da Epifanio Comis e John Warner Solisti Anna Ulaieva pianoforte (23 novembre)/Camille Thomas violoncello (24 novembre)

La stagione sinfonica del Teatro Goldoni rende omaggio al grande compositore, pianista e direttore d’orchestra russo Sergej Rachmaninov nel 150° anniversario della nascita con l’esecuzione della sua splendida Sinfonia n.2 in mi minore op. 27 in un doppio concerto in programma giovedì 23 e venerdì 24 novembre, con inizio sempre alle ore 21.

Opera imperdibile, dall’ascolto immediato, la Sinfonia n. 2 è pervasa da un lirismo di rara freschezza e bellezza, con pagine ricche di melodie e struggente poesia trattate con un’orchestra raffinatissima; ebbe la sua prima esecuzione a San Pietroburgo l’8 febbraio 1908, con lo stesso autore sul podio: «L’applauso, i suoni dell’orchestra, le migliaia di mani protese, tutto questo si è fuso in un unico pensiero – scrisse la stampa dell’epoca – che in Sergej Rachmaninov abbiamo non solo un artista eminente, ma un uomo che è caro ai nostri cuori». Da allora la sinfonia gode di un successo straordinario e senza tempo, forte di uno stile compositivo che si inseriva nel solco di una tradizione importante ed amata che si rifaceva al mondo di Tchaikovsky, utilizzando gli stilemi propri dell’epoca tardo-romantica, con continui riferimenti al mondo musicale russo.

L’ascolteremo con l’Orchestra del Teatro Goldoni nei due ultimi appuntamenti realizzati nell’ambito del Festival Accordi Musicali International Classical di Malta, con la cui collaborazione insieme ad Opera Music Management è organizzata la Stagione sinfonica. Sul podio si alterneranno due direttori di chiara fama: giovedì sera Epifanio Comis, che vanta una carriera variegata come solista e direttore d’orchestra, in tournée come solista in tutta Europa, Asia, Russia e Stati Uniti e con numerose orchestre di livello mondiale, anche in veste di direttore. Nella replica di venerdì sera, tornerà al Goldoni il direttore statunitense John Warner, già applaudito nella passata stagione: fondatore e direttore artistico dell’Orchestra for the Earth, con la quale è molto attivo in tutta Europa, è direttore musicale dell’Opera di Oxford ed ha diretto orchestre tra cui la London Symphony Orchestra e la BBC Philharmonic.

In apertura, saranno eseguiti rispettivamente nelle due serate, lavori melodici e tonali di Alexey Shor, compositore in house del Festival Accordi Musicali, con la partecipazione di due autentiche star del panorama musicale internazionale quali la pianista Ucraina Anna Ulaieva e la violoncellista francese Camille Thomas. La prima, vincitrice di premi in numerosi importanti concorsi internazionali ed applaudita in recital solistici e concerti da camera e con orchestra in tutto il mondo, sarà protagonista di Travel Notebook, una suite di sette brani per pianoforte e orchestra che continua una lunga tradizione che risale a secoli addietro, quando molti dei grandi compositori del passato trovarono ispirazione per le loro opere durante i viaggi, come fece ad esempio, Liszt con i suoi Années de pèlerinage: dalla Rambla spagnola alle antichità romane, passando dai variopinti giardini di Parigi e dal fascino immortale di Venezia, il compositore ucraino trasferisce in questo suo lavoro le sensazioni e suggestioni ricevute, esprimendo in musica le atmosfere ed impressioni dei luoghi visitati.

Venerdì sera sarà la volta del Concerto per violoncello in fa maggiore, composto nel 2021 durante il lockdown del Covid-19: la violoncellista Thomas ne esalterà gli aspetti altamente virtuosi e melodici, in un’orchestrazione che si presenta intensa e colorata, tipica della scrittura di Shor, qui arricchita da un ampio ricorso alle percussioni.

