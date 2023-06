Al Parco Centro Città il murale “Queer Wall”

“Queer Wall” è la celebrazione dell’orgoglio LGBTQIA+. All’interno dell’opera saranno, infatti, rappresentati sedici volti noti tra i personaggi più importanti del movimento che con la loro arte, il loro attivismo e la loro esperienza di vita hanno segnato in modo indelebile la storia

Sabato 24 giugno alle 17 verrà inaugurato il murales intitolato “Queer Wall” presso il Parco Centro Città Odeon, in via San Carlo 169.

“Queer Wall” è la celebrazione dell’orgoglio LGBTQIA+. All’interno dell’opera saranno, infatti, rappresentati sedici volti noti tra i personaggi più importanti del movimento che con la loro arte, il loro attivismo e la loro esperienza di vita hanno segnato in modo indelebile la storia, diventando vere e proprie icone e portavoce dei diritti della comunità: Gilbert Baker, Madonna, Keith Haring, le sorelle Wachowski, Harvey Milk, Lindsay Kemp, Oscar Wilde, Virginia Woolf, Marielle Franco, Marsha P. Johnson, Divine, Aldo Mieli, Lili Elbe, Raffaella Carrà, Saffo e Pier Paolo Pasolini .

Il murale, patrocinato dal Comune di Livorno, è stato realizzato dall’artista Giulia Bernini, in arte Oblo, e promosso dalle associazioni: L.E.D Libertà e Diritti Arcigay Livorno, MuraLi – Diamo colore alla città, in collaborazione con il collettivo Uovo alla Pop e con l’adesione di Toscana Pride. Il progetto è stato finanziato da So.crem Livorno e Unicoop Tirreno; sostenuto da Scorpio – Comunicazione e pubblicità e Urban Livorno; col sostegno tecnico di Non solo bagno e Sikkens .

All’inaugurazione, oltre alle associazioni che hanno promosso l’iniziativa e la cittadinanza, saranno presenti il sindaco di Livorno Luca Salvetti e altri rappresentanti dell’Amministrazione Comunale.

Condividi: