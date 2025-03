Al teatro Grattacielo la prima nazionale di Jock

Debuttare a Livorno, tra le mura amiche della propria città, con un’opera mai rappresentata in Italia per posare la prima pietra della loro nuova realtà teatrale. Così Jacopo Menicagli e Renzo Guddemi, amici ultra ventennali ed entrambi attori, hanno voluto per il loro nuovo spettacolo che li vede di nuovo insieme in scena dopo tanti anni. E la scelta è caduta sul testo dal quale Jacopo Menicagli, livornese doc anche se cresciuto tra Senegal, Francia e Inghilterra, ha estratto il monologo con il quale si presentava all’audizione che gli ha permesso di entrare al conservatorio di Parigi per iniziare la sua carriera d’attore che negli anni lo porterà a recitare in produzioni cinematografiche importanti come “Salvo” -film vincitore della settimana della critica del festival di Cannes nel 2013- e in numerose serie TV di primo livello come “Les Revenant”, “The Diaries”, “Upstart Crow”, fino a condividere il set di “Peaky Blinders” con i premi Oscar Cillian Murphy ed Adrien Brody. Sua la traduzione del testo dell’autore francese con l’assistenza dell’amico Renzo Guddemi: nato a Livorno si forma sotto la guida di grandi Maestri tra i quali Lindsay Kemp e Federico Tiezzi, interpretando negli anni molteplici personaggi in molteplici generi teatrali tra cui: Karl del Woyzeck di Buchner, Iago dall’ Otello, Vespone della Serva padrona di Pergolesi e Hanschen Rilow nella versione italiana del pluripremiato musical Spring Awakening. Jacopo e Renzo, gli interpreti, Jock e Jimmy i personaggi: Jock (Menicagli), è il fulcro della vicenda ed anti-eroe dell’opera teatrale: vittima di un grave incidente, ha perso una gamba ed è afflitto da una memoria a breve termine pressoché inesistente rendendolo infernale , violento alcolizzato e tirannico con suo fratello Jimmy (Guddemi) che invece dimostra una straordinaria tolleranza e pazienza verso il fratello menomato per via del loro legame di sangue e un profondo senso di colpa. Tra di loro Sonia, moglie di Jimmy che è il ritratto di una donna sull’orlo di una crisi di nervi a causa della convivenza impossibile con il cognato Jock costringendo solo uno dei due a restare accanto a Jimmy, in una lotta tra rancore, follia e sopravvivenza emotiva. Il personaggio di Sonia è affidato alla giovanissima attrice latinense Chiara Tarquini: classe ’97, laureata in Arti e Scienze dello Spettacolo a Roma e diplomata nel 2023 come attrice professionista alla scuola Teatro Azione di Roma, ha lavorato come attrice con la compagnia Abraxa Teatro e come allieva con la compagnia Biancofango, Marco Angelilli, Marco Lucchesi, Luciano Colavero e Leonardo Gambardella ed è fondartrice della compagnia “Eccesso di zelo”. Il disegno luci è dello spettacolo è firmato ad Alessandro Maestrini, anche lui livornese, formatosi alla Sapienza di Roma ed allievo del pluripremiato lighting designer finlandese Pietu Pietiäinen. Un poker di artisti per uno spettacolo scritto dall’autore Jean Louis Bourdon che in Italia è stato portato in scena precedentemente da Vittorio Gassman con il testo “Visita di un padre a suo figlio”. Costo del biglietto 15€. Per prenotazioni chiamare il numero 3201396730.

