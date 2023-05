Al via i progetti Vetrina Toscana 2023/2024

Svelate le iniziative promosse da Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno insieme alla Regione Toscana. Il presidente Riccardo Breda: "Progetti di alto livello che contribuiscono a valorizzare il territorio"

di Lorenzo Evola

Giornata di presentazioni importanti quella di oggi, martedì 23 maggio, per la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno. All’interno della splendida Sala Torre della Meloria – nella sede livornese di Piazza del Municipio – sono stati infatti svelate tutte le attività promosse e finanziate dalla suddetta CCIAA Maremma Tirreno nell’ambito del progetto Vetrina Toscana. Iniziativa regionale realizzata attraverso Toscana Promozione Turistica e Unioncamere Toscana, Vetrina Toscana promuove ristoranti e botteghe alimentari che utilizzano i prodotti del territorio, nonché i produttori veri e propri all’origine delle filiere. Ad oggi, gli aderenti si dividono in oltre 1000 ristoratori, 300 botteghe alimentari e 150 produttori.

Gli attori principali nella creazione ed esecuzione dei progetti di Vetrina Toscana sono le Camere di commercio che insieme a Toscana Promozione Turistica finanziano le iniziative e allo stesso tempo contribuiscono alla co-progettazione insieme ai CAT (Centri Assistenza Tecnica) territoriali. Un progetto, dunque, che mira ad esaltare quel legame naturale tra il food, i prodotti tipici del territorio, ed il turismo, propri, in questo caso, della città e della provincia di Livorno. Un valore aggiunto non solo per il turismo balneare ma anche per quelle zone meno conosciute ed altrettanto ricche di storia e cultura.

Si parte con “Girogustando”, un’iniziativa promossa una ventina di anni fa da Confesercenti di Siena con l’obiettivo di creare una sinergia tra i territori attraverso chef che prepareranno menù inediti a quattro mani. La rassegna qualifica e valorizza l’offerta gastronomica toscana, permettendo al pubblico di apprezzare ingredienti ed abbinamenti meno conosciuti. Un’esperienza unica che Confesercenti di Livorno proverà a riproporre anche nella provincia livornese con date ancora da stabilirsi. Già fissate, invece, le date di “Appunti di viaggio. Racconti di Toscana tra cultura e cibo”, una serie di appuntamenti in varie zone della provincia di Livorno che abbinano una breve escursione ambientale, culturale o architettonico ad una degustazione presso un ristorante iscritto a Vetrina Toscana. Un percorso che partirà da Sassetta il 21 giugno per terminare il 26 novembre a Livorno e in grado di coniugare, appunto, cibo e cultura. Da segnalare poi l’iniziativa “Mari e Monti” sviluppata da Confcommercio e che prenderà il via il 2 di luglio in concomitanza con il palio remiero. Sulla suggestiva cornice della Terrazza Mascagni verrà organizzata una cena a base di pesce in modo tale da far conoscere non solo ai cittadini ma anche ai turisti la tradizione del pescato locale livornese. Infine, prevista a fine settembre una manifestazione a Sassetta, con l’intento di promuovere i borghi attraverso escursioni e degustazioni dei prodotti locali, mentre a fine ottobre sarà San Vincenzo ad ospitare la festa della palamita, con una tre giorni incentrata proprio sul modo di cucinare tale prodotto.

Il tutto è stato presentato durante una conferenza stampa, alla quale hanno partecipato Riccardo Breda (presidente Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno), Francesco Tapinassi (direttore Toscana Promozione), Annalisa Coli (referente Vetrina Toscana Confesercenti Provinciale di Livorno) e Alessio Schiano (responsabile ufficio sindacale Confcommercio). Nell’occasione lo stesso Breda ha consegnato l’attestato di Maestro Artigiano a Paola Cappellini – per l’attività di sartoria e confezioni di abbigliamento – e a Filippo Quochi, premiato per l’abilità nella lavorazione del ferro.

“I progetti promossi dalle associazioni di categoria sono di alto livello – spiega il presidente Breda – perché restituiscono una promozione vera ed efficace del territorio livornese e giustificano sia il nostro sostegno che quello della Regione Toscana. Faccio un grosso in bocca al lupo per la buona riuscita di questi eventi anche se, sono sicuro, che non ce ne sarà bisogno”.

“Ci tengo a ringraziare la Camera di Commercio – aggiunge Coli di Confesercenti – per la vicinanza e il sostegno costanti ai nostri progetti. Anche quest’anno riproponiamo la rassegna “Appunti di viaggio”, la quale attraverserà tuta l’estate per concludersi poi a fine novembre. Una serie di appuntamenti che uniscono le bellezze del nostro territorio e le sue eccellenze enogastronomiche. Un’occasione per mostrare l’unicità delle nostre terre fuori dai due o tre mesi classici della stagione estiva”.

