Al via la rassegna letteraria “Incontri d’autore”. Il calendario

Da venerdì 24 febbraio a venerdì 31 marzo dieci incontri con scrittori e scrittrici di romanzi e/o saggi di recente pubblicazione presentati in sei biblioteche del Sistema Documentario Territoriale Livornese per promuovere la lettura. L’ingresso agli eventi è gratuito. INFO: 0586/894563 0586/824559, mail [email protected]

A partire da venerdì 24 febbraio fino a venerdì 31 marzo si terrà la rassegna letteraria “Incontri d’autore” in collaborazione con il Comune di Livorno, Comune di San Vincenzo, Comune di Cecina, Comune di Portoferraio, Comune di Campo nell’Elba, Comune di Suvereto e con l’organizzazione della Cooperativa Itinera Progetti e Ricerche. Si tratta complessivamente di dieci incontri con scrittori e scrittrici di romanzi e/o saggi di recente pubblicazione presentati in sei biblioteche del Sistema Documentario Territoriale Livornese: Biblioteca Labronica sede dei Bottini Dell’Olio di Livorno – Biblioteca Comunale di San Vincenzo – Biblioteca Comunale E.Levi di Cecina – Biblioteca Comunale di Suvereto – Biblioteca Comunale Foresiana di Portoferraio – Biblioteca Comunale Balestri Gentini di Campo nell’Elba. L’iniziativa è realizzata con il contributo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore – Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario 2022. Dieci incontri e dieci occasioni per promuovere la lettura e favorire così l’interazione tra lettori e scrittori in un luogo come la biblioteca dove la cultura ha la forza di unire le persone e i mondi apparentemente più distanti. L’obiettivo è quello di diffondere la conoscenza e la sensibilità rispetto alle migliori pratiche e alle più diffuse esperienze per fare inclusione attraverso la lettura, nella consapevolezza che questo sia un passo decisivo per la costruzione di una comunità narrante. La Rassegna intende proporsi come un contenitore dove è possibile dialogare, confrontarsi e stare insieme, pur nella ricca diversità di ciascuno. La bibliodiversità sarà il leit motiv della rassegna che si aprirà Venerdì 24 Febbraio con la presentazione della raccolta di racconti di Valter Manunza, Attimi sospesi (Edizioni convalle, 2022) presso la biblioteca Comunale di San Vincenzo. Gli autori e le autrici dialogheranno con una varietà di persone differenti: l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Livorno, Andrea Raspanti, l’attore e regista Carlo Neri, le bibliotecarie della Biblioteca Labronica della cooperativa Itinera (Giulia Bertolini, Sarah Bovani, Cecilia Caleo, Camilla Del Corona, Linda Landi e Chiara Sabbatini).

Il calendario degli eventi:

Venerdì 24 Febbraio ore 17:30

Biblioteca Comunale di San Vincenzo

Valter Manunza con Attimi sospesi (Edizioni Convalle, 2022) dialoga con Linda Landi

Mercoledì 1 Marzo ore 17:30

Biblioteca Bottini dell’Olio di Livorno

Diego Collaveri con I delitti di Livorno: il commissario Botteghi e l’omicidio del barone Corridi (Edizioni Convalle, 2022) dialoga con Laura Spaziani e Carlo Neri

Mercoledì 3 Marzo ore 17:30

Biblioteca “E. Levi” di Cecina

Viola Lo Moro con Luoghi Amati (Giulio Perrone Editore, 2022) dialoga con Cecilia Caleo

Mercoledì 4 Marzo ore 17:30

Biblioteca Bottini dell’Olio di Livorno

Vanessa Roghi con Eroina ( Mondadori, 2022) dialoga con Andrea Raspanti e Linda Landi

Mercoledì 16 Marzo ore 17:30

Biblioteca Bottini dell’Olio di Livorno

Silvia Dai Pra’ con I giudizi sospesi ( Mondadori, 2022) dialoga con Giorgio Bernard

Mercoledì 17 Marzo ore 17:30

Biblioteca Comunale di Suvereto

Diego Barsotti con Margini ( Scatole Parlanti, 2022) dialoga con Chiara Sabbatini

Mercoledì 18 Marzo ore 17:30

Biblioteca Bottini dell’Olio di Livorno

Sara De Simone con Nessuna come lei (Neri Pozza, 2022) dialoga con Giorgio Bernard

Mercoledì 24 Marzo ore 17:00

Biblioteca “Balestri – Gentini” di Campo nell’Elba

Valentina Santini con L’osso del cuore (Edizioni e/o, 2022) dialoga con Giulia Bertolini e Camilla Del Corona

Mercoledì 25 Marzo ore 16:30

Biblioteca Foresiana di Portoferraio

Sacha Naspini con Villa del seminario (Edizioni e/o, 2023) dialoga con Cecilia Caleo e Camilla Del Corona

Mercoledì 31 Marzo ore 17:30

Biblioteca Comunale di San Vincenzo

Marco Marmeggi con Il respiro del dinosauro. Fuga da Lipari (Giunti Editore, 2023) dialoga con Giulia Bertolini e Chiara Sabbatini

L’ingresso agli eventi è gratuito.

Per informazioni: 0586/894563 0586/824559 – mail: [email protected]

