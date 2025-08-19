Al via stasera a Castagneto Carducci il festival Effetto Notte

Dal 22 al 24 agosto il borgo in provincia di Livorno si trasforma in un set a cielo aperto con un festival che fonde cinema, musica dal vivo, installazioni e performance itineranti. E domenica arriva la leggendaria DeLorean di “Ritorno al futuro”

Dal 22 al 24 agosto, il borgo di Castagneto Carducci si trasforma in un set a cielo aperto. Arriva Effetto Notte, un festival che fonde cinema, musica dal vivo, installazioni e performance itineranti, portando il grande schermo tra le strade di pietra e le piazze affacciate sul mare.

In breve:

Tre giorni nel cuore della Toscana;

Un’esperienza culturale tra cinema e arte;

Proiezioni, installazioni immersive, sonorizzazioni dal vivo;

Biglietti a partire da 10 euro – gratuito per i più piccoli.

Un festival immersivo tra i linguaggi del cinema e la bellezza del borgo. Per tre sere, ogni angolo di Castagneto Carducci racconta il cinema in forma viva: proiezioni all’aperto, scorci trasformati in schermi, suoni che si mescolano al paesaggio. Il borgo si anima con installazioni dedicate alla memoria visiva del cinema e atmosfere capaci di rinnovare lo sguardo. Il programma include due sonorizzazioni dal vivo: un omaggio alla magia pionieristica di Georges Méliès e una reinterpretazione musicale del cinema di Buster Keaton, tra cortometraggi e note sotto le stelle. Domenica, oltre all’arrivo della leggendaria DeLorean di “Ritorno al futuro”, una performance itinerante con cinque drag queen celebra i 50 anni del Rocky Horror Picture Show, portando nel borgo una riflessione ironica, libera e festosa sulla cultura queer e sull’identità.

