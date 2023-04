Al Villaggio Velico torna la promo 5e5 a 2 euro

Il 23, 24 e 25 aprile Al Villaggio della Settimana Velica Internazionale edizione 2023 sarà l’Associazione Tortai Livornesi CNA a rappresentare la tradizione culinaria locale attraverso la preparazione del caratteristico 5e5 e della torta di ceci.

Le gustose pietanze caratteristiche dello street food labronico saranno preparate direttamente sul posto grazie all’allestimento di due forni a legna all’interno dello stand alla Terrazza Mascagni a cui si alterneranno gli abili tortai aderenti all’iniziativa nelle giornate del 23, 24 e 25 aprile: Da Ale Pizza, Da Gagarin Antica Torteria al Mercato, Forti Pizza e Torta, I tre Canti, Pizza e Torta da Galassi, Pizza e Torta da Leone, Rinomata Pizzeria Seghieri .

I tortai sforneranno ininterrottamente dalle 11 alle 21 e per l’occasione il 5e5 classico (in pane francese o schiacciatina) sarà offerto a 2 euro, mentre la variante più ardita con le melanzane a 3 euro. La porzione di torta sfusa 2 euro. Il tutto solo per asporto.

“Grazie alla collaborazione con il Comune e con il Lem – spiega la coordinatrice CNA Valentina Bonaldi – è stato possibile allestire uno stand dentro il villaggio aperto non solo agli equipaggi del trofeo velico ed ai loro familiari, ma anche ai tanti turisti e livornesi che godranno di questo ponte primaverile nello spettacolare scenario della Terrazza Mascagni e che potranno gustare uno dei piatti forti della tradizione culinaria labronica. L’incasso finanzierà proprio il progetto di conoscenza della torta e del 5e5 fra i giovanissimi che l’associazione tortai sta portando avanti in questi mesi nelle scuole livornesi dalla materna alle medie”.

