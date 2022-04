Alberi in fiore, domenica attività all’orto etnobotanico del Museo per bambini e famiglie

Appuntamento domenica 10 aprile alle 16 al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo l’ultimo appuntamento di Giocando S’impara. Prenotazioni esclusivamente online al link in questo articolo

Mediagallery

Domenica 10 aprile alle 16 al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo si svolgerà l’ultimo appuntamento di Giocando S’impara, il calendario di incontri rivolti alle famiglie organizzato in collaborazione con la cooperativa Itinera. Il tema di questa domenica sarà “Alberi in fiore” e prevederà un’attività ludico creativa nel nuovissimo orto etnobotanico del Museo: accompagnati da operatori esperti, bambini e famiglie saranno guidati alla scoperta di specie botaniche mediterranee e di alberi da frutto in fiore. A questa attività di osservazione seguirà un laboratorio didattico creativo en plein air. L’attività si rivolge a famiglie con bambini dai 5 anni in su, si richiede la presenza di almeno un adulto per gruppo famiglia.

Le prenotazioni vengono prese esclusivamente online al seguente link: https://prenota.itinera.info/didattica/giocando2021

Luogo e orario di svolgimento

Domenica 10 aprile ore 16.00 presso Museo di Storia Naturale del Mediterraneo via Roma 234, Livorno

Informazioni

Segreteria didattica museo tel. 0586.266711 dal lunedì al venerdì 9.00-13.00

Mail: [email protected]

Prenotazioni e costi

prenotazioni e pagamento online

costo 6€ a partecipante, sia adulti che bambini.

Ricordiamo che è richiesta la partecipazione di almeno un adulto per gruppo.

NORME IGIENICO SANITARIE

Gli eventi sono organizzati nel rispetto delle norme vigenti relative al contenimento della pandemia da Covid-19. È previsto inoltre il triage all’accesso: igienizzazione delle mani e obbligo di indossare la mascherina negli ambienti chiusi.