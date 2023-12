Alla Pinacoteca conferenza dal titolo “Rien ne va plus!”

Il Comune di Collesalvetti e la Pinacoteca Comunale Carlo Servolini sono lieti di annunciare l’evento ideato nell'ambito del piano di contrasto al gioco d'azzardo della Regione Toscana

Il Comune di Collesalvetti e la Pinacoteca Comunale Carlo Servolini sono lieti di annunciare l’evento ideato nell’ambito del piano di contrasto al gioco d’azzardo della Regione Toscana, tra le azioni previste dai progetti Game L-Over “Giocare senza farsi giocare” e Velia “Una prospettiva di genere sull’azzardo”, in concomitanza con la mostra Serafino Macchiati: Moi et l’autre. Le frontiere dell’impressionismo tra euforia belle epoque e drammi della psiche, in corso alla Pinacoteca Comunale Carlo Servolini di Collesalvetti.

Sarà Francesca Cagianelli a curare un’inedita conferenza dal titolo “Rien ne va plus!”: La partita a carte come scommessa con l’occulto, nelle illustrazioni di Serafino Macchiati. incentrata sulla dedizione di Serafino Macchiati al tema del gioco nell’ambito di una serie di raffinate e innovative illustrazioni pubblicate sulla rivista parigina “Je sais tout”, dove l’evento della partita di carte assume di volta in volta sfumature allusive all’euforia Belle Epoque o agli abissi della psiche.

PROGRAMMA DELL’EVENTO

ore 15.30: Informazioni sul gioco d’azzardo patologico;

ore 16.30: Eleonora Puccetti, Ce.I.S. Livorno: Presentazione del Progetto “Game-L-Over” / Daniela Tarquini, Coop San Benedetto Livorno: Presentazione del Progetto “Velia”;

ore 17.00: Conferenza di Francesca Cagianelli: “Rien ne va plus!”: La partita a carte come scommessa con l’occulto, nelle illustrazioni di Serafino Macchiati.

Condividi:

Riproduzione riservata ©