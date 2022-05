Ambiente, pulizia delle scogliere. Sabato scatta “Operazione Faro”

Ingresso dal cantiere Azimut Benetti, via Edda Fagni, 87. L'ingresso sarà permesso ai volontari dalle 9 ogni 30 minuti fino alle 16

Nell’ambito della Giornata Europea del mare 2022 e in collaborazione con Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Sons of the ocean, Reset Livorno, Acchiapparifiuti, Plastic Free, Anpana ODV Sezione di Livorno, Wwf Livorno e insieme alle associazioni ambientaliste del territorio, organizza una grande pulizia alle scogliere del faro di Livorno per togliere i rifiuti restituiti dal mare come la plastica e il polistirolo. Per la tipologia del luogo e le caratteristiche peculiari dell’attività, l’evento non è adatto ai bambini.

E’ obbligatorio indossare scarpe antiscivolo come quelle da ginnastica con la suola scolpita o le scarpe da trekking o le scarpe antinfortunistiche.

Per info 335-56.14.436. Si ringrazia Azimut-Benetti Yachts per la partecipazione e la collaborazione.