Annullata la festa Mom’s Day a Coteto

In un comunicato Confcommercio fa sapere che "per problemi tecnici non dovuti agli organizzatori, bensì legati a questioni di mobilità e sicurezza, la Festa della Mamma in Coteto di domenica 14 maggio 2023 viene annullata e rimandata a data da destinarsi"

Torna “Mom’s Day. Coteto in festa”, una giornata di giochi, musica, sport, teatro, e shopping, con il mercatino dell’ingegno e tante associazioni di volontariato, due punti musica e un punto ballo.

L’iniziativa, realizzata dai commercianti del quartiere insieme a Confcommercio, alternerà spettacoli, sport, musica e giochi. Dalle 10 alle 20 via Toscana sarà chiusa al traffico e si darà vita ad una festa per tutti, che rende omaggio al ruolo della mamma e offre l’opportunità alle imprese di attirare persone e valorizzare la zona.

“Un omaggio a mamme, bambini, residenti e anche ai tanti clienti dei negozi di vicinato che quotidianamente vengono da noi “, fa sapere il comitato promotore che insieme a Confcommercio Livorno ha mantenuto la promessa di rendere questa giornata un appuntamento fisso della primavera livornese.

Patrizia Montagnani dell’Autoscuola Sicura, Marco Socci della Caffetteria Toscana e Andrea Voliani di Professione Casa hanno sottolineato come la preparazione stessa dell’evento sia divertimento e partecipazione di tutto il quartiere.

“La pandemia ha messo solo in pausa la vivacità del quartiere e degli imprenditori che vi operano. Truccabimbi, personaggi dei cartoni e attività commerciali aperte, una mostra di auto Topolino: tutto questo con via Toscana chiusa al traffico, per vivere il quartiere in serenità”, afferma Patrizia Montagnani, che ha portato i libriccini con la raccolta di disegni e pensieri sul tema “Mamma come guidi”, la cui vendita andrà in favore dell’associazione Filippide Livorno.

Per i bambini ci sarà un ricco programma composto da torneo di pallavolo, musica, bolle di sapone, giostre, gonfiabili e parate. Lo sport e la solidarietà saranno anche quest’anno protagonisti della giornata.

Il direttore della Confcommercio Federico Pieragnoli ha salutato il ritorno all’iniziativa con grande soddisfazione. “Una iniziativa che unisce intrattenimento, impegno sociale e sviluppo economico delle piccole attività – ha detto in conferenza stampa il direttore – Con 60 attività commerciali aperte di domenica, tante associazioni di volontariato attive nel sociale, artisti e musicisti, Coteto tornerà a richiamare folle di famiglie e bambini. Collaborare al Mom’s Day di Coteto 2023 è un vero ritorno alle attività pre-Covid. Il nostro ringraziamento va, oltre che alla grande squadra degli organizzatori, al Comune di Livorno, disponibile come sempre alla riuscita del progetto. Un modello, quello del quartiere Coteto, da esportare per efficienza, intraprendenza e organizzazione”.

Confcommercio non può che essere promotore di questa festa, che testimonia l’intraprendenza della piccola imprenditoria nel segno di uno sviluppo economico che va a braccetto con la socialità”.

IL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

Ore 10:00 apertura

PUNTO MUSICALE ROCK SUONA: Family Reboiled Genius & Friends, La Nuova Espressione, Chupakabras Le Sfingi

MUSICALE ACUSTICO SUONA: Magic Trio, Luca & Micky, La Strana Coppia

PUNTO MUSICALE DANZA: Lisa Cheti ME-WE Fit Dance New Project Dance, Pasion De Fuego di Paolo & Linda

SDF Sensual Dance Fit di Carolyn Smith

DALLE ORE 11:00 PARATA MASCOTTE DISNEY

Con Topolino, Minnie; i Pigiamini e i Minions

ESIBIZIONE CINOFILA: Prova di Agility con la Scuola di addestramento Mad Dog e l’istruttore Stefano Franceschi

ESIBIZIONE PALLAVOLO Con la società Torretta Volley

Esposizione Auto da Rally e Topolino

Luna park per i più piccoli

Mercato dell’ingegno e tanto divertimento

Associazioni Onlus – Capire un’H, Airs Odv, Arca, Anffas, Aipd, Filippide Livomo e le Associazioni Croce Rossa, Misericonia, SVS.

Ore 18:00 Estrazione Lotteria (Punto Musicale Rock davanti alla Chiesa)



Punti Ristoro: L’approdo, Pizzeria L’improvviso, Bar Ughi, Caffetteria Toscana, Pasticceria Toscana, Bar Mina, Panificio la bontà, Gasronomia Mucci, Pescheria Dentone, Pizzeria Nico, Pizzeria Spicchio di Luna.

