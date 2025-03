Arriva Blu Livorno, la Biennale del Mare e dell’Acqua

Appuntamento dal 14 al 17 maggio. Blu Livorno si svolgerà all’interno di un ideale villaggio di un chilometro e mezzo sul lungomare della città, uno dei più belli ed estesi d’Italia. Su questo perimetro si muoverà un trenino elettrico, da circa 60 persone, che accompagnerà a ciclo continuo i visitatori e i turisti da una "stazione" all'altra all'interno della Biennale

Blu Livorno. Biennale del mare e dell’acqua – da mercoledì 14 a sabato 17 maggio 2025 – è l’evento promosso dal Comune di Livorno, affiancato da importanti stakeholder pubblici e privati, che mette al centro la vocazione marittima della città e di chi vive il mare in tutte le sue declinazioni. Obiettivo, affrontare temi e prospettive di attualità capaci di influire sulla vita di intere comunità costiere (clicca qui per navigare il sito ufficiale della manifestazione).

Il sottotitolo della prima edizione, “La sottile linea blu”, focalizza l’attenzione su quel confine indefinito lungo il quale la terra tocca il mare: al tempo stesso soglia d’accesso e frontiera, luogo di continuo cambiamento, affascinante ma fragile punto di contatto tra due mondi, è questo lo spazio ideale e fisico dove deflagrano le contraddizioni della società contemporanea. È guardando ad essa che la Biennale del mare e dell’acqua aspira ad affrontare in modo efficace le criticità comuni a tante aree costiere, aiutando a rendere più sostenibile il rapporto fra uomo, mare e acqua.

Al centro di Blu Livorno ci saranno l’ambiente e la sostenibilità ambientale, ma troveranno spazi fisici e di riflessione anche l’economia, l’innovazione e le tecnologie del mare. A seconda dei contesti, il taglio sarà di volta in volta scientifico, tecnico o promozionale. Ma Blu Livorno è da subito pronta ad accogliere anche il grande pubblico. È stata per questo prevista un’importante attività culturale, divulgativa e di intrattenimento sul tema che si espliciterà attraverso mostre, iniziative di spettacolo, proposte food, attività sportive e di scoperta del territorio in chiave turistica con la visite alla scoperta di bellezze storico-architettoniche legate al mare e all’acqua ed agli asset tecnici presenti in alcune di esse.

Blu Livorno si svolgerà all’interno di un ideale villaggio di un chilometro e mezzo sul lungomare della città, uno dei più belli ed estesi d’Italia. Su questo perimetro si muoverà un trenino elettrico, da circa 60 persone, che accompagnerà a ciclo continuo i visitatori e i turisti da una “stazione” all’altra all’interno della Biennale. Esso andrà dai Cantieri Benetti e Lusben a nord, all’Accademia Navale a sud, passando da molte altre location: dal Faro allo Scoglio della regina, sede di importanti centri di ricerca; dagli stabilimenti balneari Tirreno e Nettuno, allo splendido affaccio a mare della Terrazza Mascagni che ospiterà cultura, food e intrattenimento; dall’Acquario, ai Bagni Pancaldi, all’Hotel Palazzo con le loro sale conferenza, fino all’area di Piazza San Jacopo ed a quelle espositive degli Hangar Creativi e dei Musei di Villa Mimbelli.

Quella offerta dalla Biennale del mare, un’iniziativa plastic free, vuole essere un’occasione per attivare la discussione fra le amministrazioni che vivono lungo la costa per individuare best practice, soluzioni comuni, applicazioni da condividere, conoscenze da riportare localmente, tutte illustrate al grande pubblico in una conclusiva restituzione dei lavori. Attraverso questa pratica si punta a creare o rafforzare canali di comunicazione per migliorare le politiche del mare e delle coste, coinvolgendo la Regione Toscana e l’ANCI nel confronto con altre Regioni e Paesi del Mediterraneo ed entrando in dialogo con il Governo e l’Unione Europea.

Blu Livorno nasce da subito come evento di respiro nazionale ed internazionale con il coinvolgimento del Parlamento, della Commissione e della Conferenza delle Regioni Periferiche e Marittime dell’Unione Europea. A livello nazionale esso vedrà la partecipazione di Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Protezione civile e delle Politiche del mare, ANCI, CONI, Utilitalia, AMBI nazionale, ARERA; a livello regionale coinvolgerà Regione Toscana, Camera di Commercio Maremma e Tirreno, Fondazione Livorno, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Interporto Toscano Amerigo Vespucci, Autorità Idrica e CISPEL, Autorità di bacino Appennino Settentrionale, Prefettura e Provincia di Livorno, Capitaneria di Porto, Amministrazioni Comunali costiere toscane, Enti Parco, Accademia Navale, ASA, e gli enti scientifici CNR, ISPRA, ARPAT, LAMMA, CIBM, l’Istituto Idrografico della Marina, l’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, il Consorzio nazionale interuniversitario per le telecomunicazioni, l’Università di Pisa e la Scuola Superiore S. Anna.

La Biennale del mare è curata dal Comune di Livorno con il supporto della Fondazione Goldoni per la parte organizzativa, della Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea per la parte promozione e comunicazione, con l’importante supporto organizzativo di ASA, Gestore del Servizio Idrico Integrato della costa Centrale Toscana e del Centro Interuniversitario di Biologia Marina, e il contributo di Fondazione Livorno con il Festival sull’Umorismo. Si tratta di un evento interamente accessibile ai portatori di handicap.

La manifestazione è suddivisa in sei macroaree tematiche.

La SEZIONE DIBATTITI DI INTERESSE SCIENTIFICO-ISTITUZIONALE si svolgerà nella sale convegni di Bagni Pancaldi, Acquario, Accademia Navale e Hotel Palazzo. Temi di riferimento saranno l’erosione costiera, l’ingressione salina nelle falde acquifere, le azioni di monitoraggio sui nuovi inquinanti emergenti, la balneabilità e gli impatti antropici, la protezione della Posidonia, il futuro dei servizi potabili e depurativi costieri, l’agricoltura e l’irrigazione lungo le coste, aspetto, quest’ultimo, trattato in un convegno nazionale previsto all’Hotel Palazzo. Tutti gli incontri avranno come sfondo le più recenti Direttive europee.

La SEZIONE ESPOSITIVA/BLUE ECONOMY avrà come location gli Hangar Creativi, il rigenerato spazio urbano posto sulla direttrice che dal mare porta al Museo Fattori. Qui sarà ospitato un Expo dedicato alle nuove tecnologie applicate al mare e convegni che affronteranno le sfide della sostenibilità, fra logistica, turismo, pesca, sviluppo costiero, nuove tecnologie e l’uso di Energie rinnovabili lungo la costa: dall’eolico, al solare offshore, fino all’importante sviluppo dell’idrogeno verde, che potrebbe vedere Livorno come Hub di importanza primaria. Gli Hangar ospiteranno anche spettacoli a tema, area stampa e spazi per incontri BtoB a disposizione degli espositori. Il tema dei combustibili per la transizione energetica e ambientale sarà invece affrontato da OLT Offshore LNG Toscana in un’iniziativa che si terrà in parallelo presso la sede dei Pancaldi.

La SEZIONE INTRATTENIMENTO E FOOD avrà come riferimento la Terrazza Mascagni. Al centro del suggestivo affaccio a mare ci sarà il Teatro della Terrazza che ospiterà le proposte del Festival sull’Umorismo: Antani. Comicità e satira come se fosse, prodotto da Fondazione Livorno, oltre ad una serie di conferenze a tema sociale. Previste anche un’area ristorazione per promuovere specificità culinarie curate da Slow Food, un’area istituzioni, fra cui Capitaneria, Carabinieri e Polizia di Stato, e un’area associazioni, con un importante richiamo alla Livorno delle Nazioni e al tema dell’accessibilità al mare. Le eccellenze enogastronomiche all’epoca della Livorno Liberty saranno il tema dell’iniziativa “La Belle Époque del gusto” curata da Enoturistica all’Hotel Palazzo. Saranno presenti alla Biennale anche Fisar e Scuola Europea Sommelier per raccontare le eccellenze della Costa Toscana. Infine, sempre alla Terrazza Mascagni sono state previste attività che andranno dal disegno dal vivo grazie alla Fondazione Trossi Uberti, all’osservazione astronomica con l’associazione ALSA e molto altro ancora.

La SEZIONE DIVULGATIVA sarà dislocata tra Acquario, Scoglio della Regina e Accademia Navale. Qui sono previsti momenti di formazione e informazione per il grande pubblico: dalla didattica esperienziale per i più piccoli, all’apertura dei centri di ricerca dello Scoglio della Regina in collaborazione con la Capitaneria di Porto, per arrivare alle visite all’Accademia Navale ed alla scoperta della grande macchina organizzativa della Protezione civile. In programma anche attività di scoperta delle creature, degli habitat e dei fondali marini con gli esperti dell’Acquario di Livorno, oltre a laboratori, momenti divulgativi ed esperienze dirette con il Centro di Biologia Marina e gli istituti di ricerca del polo didattico, di ISPRA e del Polo Universitario. Sarà anche possibile fare snorkeling con l’associazione Sottosopra.

SEZIONE TURISTICO-CULTURALE, rivolta alla scoperta di Livorno attraverso escursioni, visite a monumenti e musei, mostre temporanee, attività sportive e di intrattenimento. I Granai di Villa Mimbelli, adiacenti al Museo Fattori, ospiteranno dal 14 al 22 maggio una selezione di opere dedicata a Corto Maltese: uno spin-off artistico della mostra monografica di Hugo Pratt aperta a Siena, al Palazzo delle Papesse, dal 10 aprile. Il Museo Giovanni Fattori sarà aperto alle visite guidate in attesa delle celebrazioni per i duecento anni dalla nascita dell’artista che si terranno a settembre. Dal Circolo Nautico Nazario Sauro salperanno i tour in battello organizzati dalle cooperative Itinera e Pescatori Azimut diretti ai Fossi e alle Fortezze Medicei, al Porto e alle Secche della Meloria. Dall’Acquario partiranno bus navetta per visitare “i monumenti dell’Acqua”: dalla Gran Conserva del Cisternone, alle terme del Corallo, fino all’Acquedotto Leopoldino; ma anche tour a piedi, con guide che racconteranno dei luoghi della biennale del suo legame con l’acqua grazie a Greencity Treks e Itinera. In chiusura di Biennale, spazio alla celebrazione dell’apertura della Via Francigena del Mare dalle Sorgenti Leopoldine a San Jacopo, evento in collaborazione con le associazioni del territorio. Saranno coinvolti, con un viaggio inaugurale via mare fino al confine Italia Francia, Gruppo archeologico paleontologico Livornese, Confraternita di Santa Giulia, Cammino di San Jacopo, Proloco Livorno, Cammini d’Etruria, Cammino dei Tirreni, Costiera Calafuria, CAI, OSC WWF, Associazione Giro Cacciucco bikers. Nell’area di accesso meridionale a Blu Livorno, sono stati previsti tour guidati alla Cripta di San Jacopo e all’Accademia Navale e un ledwall sulla storia del Lazzeretto di San Jacopo presso la Baracchina Bianca. In prossimità della porta nord si apriranno alle visite i Cantieri Benetti e Lusben, il Faro di Livorno e le navi dalla Marina Militare attraccate presso lo Scalo Morosini.

Infine, la SEZIONE SPORT DEL MARE. Le aree marine prospicienti gli stabilimenti balneari Tirreno e bagni Nettuno e il moletto Nazario Sauro ospiteranno attività e competizioni sportive aperte anche ai disabili coordinate da CONI provinciale e associazioni. Il relativo programma è in corso di definizione insieme con Accademia Navale, Capitaneria, Sportinsieme Livorno Federazione Parasailing Accademy, Moletto Ardenza, Wind Surf Gabriellini Surf Tre Ponti, Ass. Canoa, Polizia Di Stato Sezione Nautica, Federazione Italiana Vela, Canottaggio, Vvff, Comitato Palio, Comitato Barontini.

La manifestazione è sostenuta da un nutrito numero di stakeholder economici nazionali e territoriali, ma molte altre adesioni sono in corso. Hanno deciso di affiancare la Biennale grandi aziende come Azimut|Benetti Group, Solvay, Suez, Ineos, Iren, Alfasolution (Gruppo Iren), Almaviva, Aquanexa, Gas and Heat, Erre2, Laviosa, Porto 2000, Interporto Toscano, Banco BPM, Lorenzini Terminal, Almaviva, Grudfos, Sares Srl, D-Marin, Gemis, Spedimar, Kaiser, 3d Next Tech, Caffè Toscano, Frangerini, Ies Solare, Navigo, Artes, Crossover, Mercedes, Mps. Revet. Alla manifestazione parteciperanno con eventi e presenza anche Rotary Livorno e Propeller Livorno.

Le dichiarazioni – “Oggi vediamo realizzata un’idea nata quasi un anno fa – sono le parole del sindaco Luca Salvetti – una iniziativa che parte dal tentativo e dalla necessità di valorizzare due aspetti che sono nel Dna di questa città e che la caratterizzano, ovvero il mare e l’acqua. La biennale punta ad occuparsi di questo. La formula è ambiziosa, ma sta incontrando i favori di tutti a livello europeo, nazionale e regionale. Attraverso questa iniziativa puntiamo a far compiere a Livorno un altro salto di qualità. Serviva un evento di questo tipo in Regione Toscana e poteva farlo solo Livorno. La Biennale viene inserita come elemento caratterizzante del nostro cammino attuale e futuro ed appena lanciata l’idea abbiamo iniziato a delineare un percorso che ci ha portato a questo momento.

La Biennale del mare, che in un primo momento doveva essere un festival, ha creato una reazione a catena di grande interesse da parte di tutti i soggetti con cui siamo venuti in contatto a partire dalla Comunità Europea.

Sia il Parlamento, che la Commissione Europea e il Comitato delle Regioni, dopo un nostro incontro avvenuto qualche mese fa, sono rimasti colpiti dall’idea della Biennale ed hanno subito dato la propria adesione.

Così anche i Ministeri del Mare e dell’Ambiente che, grazie al sostegno del Prefetto Giancarlo Dionisi, hanno colto il livello della manifestazione e accettato di farne parte.

Dal canto suo il presidente Giani ha chiarito come mancasse in Toscana un evento del genere legato al mare ed ha aderito, così come le forze armate, e gli operatori dei settori del mare e dell’acqua.

La grande attenzione da parte degli istituzioni è tratteggiata da importanti presenze. La Commissaria Europea per il Mediterraneo Suica sta programmando una sua presenza, gli europarlamentari Dario Nardella e Annalisa Corrado hanno confermato la loro partecipazione, così come i ministri Musumeci e Fratin. All’apertura saranno presenti ben tre presidenti di Regione; Giani per la Toscana, Todde per la Sardegna e De Pascale per l’Emilia Romagna”.

Blue Economy, sostenibilità sociale e sostenibilità ambientale sono i temi portanti della prima edizione della Biennale del mare – afferma Barbara La Comba, supervisora dell’evento – L’obiettivo è quello di trattare il necessario passaggio da una forma lineare di sviluppo economico ad una circolare. Per questo, l’evento è pensato come uno strumento a disposizione delle amministrazioni della costa toscana per presentare soluzioni ai problemi che le investono. Tutte saranno chiamate a discuterne, perché le nuove direttive UE stanno dando la misura dell’urgenza di coordinarsi e di utilizzare strumenti all’avanguardia. Abbiamo candidato Livorno, su indicazione della Conferenza delle Regioni Marittime Periferiche, a città laboratorio per l’applicazione delle più importanti direttive. Un comitato scientifico raccoglierà i contributi finali di ogni evento in modo da rappresentare l’insieme delle criticità emerse. Queste verranno riportate all’interno di un tavolo che, a metà del prossimo anno, incontrerà l’Unione Europea per una riflessione complessiva.

Afferma Anna Maria De Biasi, coordinatrice scientifica di Blu Livorno: “Questo evento rappresenta una grandissima opportunità per Livorno di diventare un riferimento per le questioni afferenti al mare e alle acque. Dobbiamo però uscire dall’autoreferenzialità facendone oltre che la città dei porti aperti, anche la città delle idee aperte. Per questo, le attività della Biennale sono declinate a tanti livelli chiin modo da veicolare idee importanti anche ai cittadini. Alla base del coinvolgimento c’è sempre la conoscenza. Gestire e proteggere correttamente funziona quando il cittadino capisce il significato delle azioni realizzate. In questo modo si compie un ulteriore passaggio, che è quello della creazione di una mentalità che accetta le novità collegate alla protezione. Di qui la declinazione dell’evento in più sezioni: istituzionale, scientifica, sperimentale, divulgativa. E di qui l’apertura alle associazioni: un ponte tra il mondo scientifico degli specialisti e i cittadini”.

