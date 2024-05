Arrivano migliaia di turisti, il Mercato apre

Il presidente del Ccn Modì, Toschi: "Se vogliamo fare bella figura, e guadagnare qualcosa in più, dobbiamo essere pronti". Domenica 5 maggio, dalle 9 alle 17, saranno aperte 50 attività alcune delle quali si impegneranno in una vendita di prodotti take away. Inoltre, stornelli e musica. Il presidente del Consorzio del Mercato: "E' una sperimentazione. Mi auguro che l’iniziativa sia ben accolta anche dai livornesi"

di Giulia Bellaveglia

Domenica 5 maggio è previsto in città l’arrivo di circa 36mila crocieristi. Un evento che il Centro Commerciale Naturale Modì non si è lasciato sfuggire tanto che, per accogliere calorosamente i tanti turisti, ha previsto un’apertura straordinaria del Mercato delle Vettovaglie dalle 9 alle 17, sia per quanto riguarda il consueto commercio, che per i molti eventi correlati. “Un’idea – spiega il presidente del Ccn Modì Simone Toschi – che deve essere il futuro per la nostra area commerciale. Capisco che lavorare anche di domenica possa risultare fastidioso per gli esercenti, ma se vogliamo fare bella figura con chi viene da fuori, e quindi anche guadagnare qualcosa in più, dobbiamo essere pronti. E far trovare le nostre strutture chiuse non è certo una bella cartolina da visita per Livorno. Ecco da dove nasce l’idea di questa iniziativa”. Ad essere regolarmente aperte saranno circa 50 attività, alcune delle quali si impegneranno in una vendita di prodotti take away per agevolare il turismo. Mentre a rendere ancora più accattivante l’area mercatale, i tanti appuntamenti in programma: nell’arco della mattinata, dalle 11 alle 13.30, stornelli livornesi con Fulvio Pacitto, musica con la Banda della Città di Livorno, spettacoli, canzoni italiane tipiche, con un focus su quelle napoletane, e maschere della tradizione labronica che si aggireranno per i banchi tra i visitatori; nel pomeriggio musica con l’associazione culturale Dj Full Time Riccardo Cioni (finalizzata alla raccolta fondi per un ecografo da donare al reparto di radiografia) con Giovanni Frau e Vittorio l’Indiano. “Una sperimentazione – commenta il presidente del consorzio Mercato delle Vettovaglie Luigi Sena – che dovrà essere l’evoluzione della tradizione nei nostri mercati. I tempi sono cambiati. È quindi opportuno stabilire degli orari di apertura aggiuntivi. Nella nostra struttura si trovano cuore, anima ed eccellenze. Mi auguro che l’iniziativa sia ben accolta anche dai livornesi”.

