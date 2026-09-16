Artisti livornesi nella mostra Another Draw on the Wall

Oltre quaranta artisti riuniti al museo Arcos di Benevento per la prima ricognizione nazionale sul disegno contemporaneo curata da Francesco Creta insieme a Mondoromulo arte contemporanea: generazioni e linguaggi diversi si incontrano in un progetto che mette il disegno al centro, sottraendolo al ruolo di semplice preparazione dell’opera

Il titolo cita la formula di Another Brick in the Wall non come innesto decorativo, ma per la carica sovversiva del brano: la stessa istanza critica che la canzone rivolgeva al sistema costituito trova nel disegno un equivalente possibile in ambito artistico. Il nucleo del progetto è analizzare il disegno come categoria autonoma ed eversiva nell’arte attuale, sottratta al ruolo subordinato di tappa preparatoria o di appunto in vista dell’opera compiuta. Il disegno qui non prepara nulla: agisce per conto proprio, contro l’economia della compiutezza e della finitezza che regola ancora la gerarchia dei media. Con oltre quaranta artisti distribuiti sull’intero museo, Another Draw on the Wall si configura come la prima ricognizione sul disegno contemporaneo a livello nazionale condotta da ARCOS. La curatela di Francesco Creta, unita al lavoro di ricerca di Mondoromulo arte contemporanea, crea un confronto tra la specificità di un territorio con pratiche che se ne allontanano geograficamente ma non nei problemi affrontati. La mostra non nasce da un’unica linea, ma dall’incontro di tre percorsi distinti: Mondoromulo con il proprio lavoro di selezione e scouting; dalla collaborazione della galleria con Dario Molinaro, il quale porta con sé una rete di artisti costruita nel tempo attorno al proprio percorso; ARCOS con la proposta curatoriale di Francesco Creta, che porta nomi già conosciuti nel panorama regionale e provinciale. Il risultato non è una somma di nomi, ma un dialogo tra generazioni — emergenti, mid-career, storicizzati — messi sullo stesso piano. È da questo dialogo che nasce l’energia del progetto, e probabilmente la condizione per una comunità rinnovata dell’arte contemporanea. Another Draw on the Wall propone anche un modello preciso di collaborazione tra museo pubblico e realtà indipendente: ARCOS apre spazio e legittimità istituzionale a un lavoro di ricerca e di rete. Insieme, museo e galleria producono un’occasione di comunità che non si esaurisce nell’inaugurazione.

Artisti in mostra:

Martina Antonioni, Silvia Argiolas, Thomas Berra, Valentina Biasetti, Greta Bisandola, Carlo Bugli, Marina Buratti, Anna Capolupo, Emanuele Cantoro, Francesca Cerfeda, Mary Cinque, Ugo Cordasco, Ilaria Costaglia, Pietro Di Terlizzi, Flaviano Esposito, Rachele Frison, Vega Flux, Miss Goffetown, Agnese Guido, Lorenza Iacobini, Iloveyoujennifer, Francesco Lauretta, Salvatore Lovaglio, Filippo Maestroni, Rosaria Matarese, Dario Molinaro, Marco Pio Mucci, Laurina Paperina, Marta Perroni, Ettore Pinelli, Anita Poidomani, Luigi Presicce, Davide Prevosto, Leo Ragno, Massimo Rao, Marco Rossi, Michael Rotondi, Giuliano Sale, Vito Stassi, Sofia Villa, Luigi Vollaro, Giulio Zanet, Luca Zarattini.

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