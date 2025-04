Aspidi, salto internazionale. Nuova collaborazione con il rapper Eminen

L’ingresso di Aspidi nel roster di Bentley Records ha segnato una svolta importante nella sua carriera. A conferma della sua crescente rilevanza sulla scena internazionale, Manuel Aspidi ha avviato una collaborazione esclusiva con Eminem, icona mondiale del rap. I dettagli del progetto rimangono riservati, ma la partnership rappresenta un traguardo straordinario per l’artista italiano

Manuel Aspidi, artista livornese dalla vocalità potente e raffinata, è oggi una delle voci italiane più apprezzate a livello internazionale. Il suo percorso artistico, iniziato con una solida formazione vocale e importanti esperienze televisive in Italia, ha raggiunto una nuova e significativa fase grazie alla collaborazione con la prestigiosa etichetta americana Bentley Records.

Il salto internazionale con Bentley Records – L’ingresso di Aspidi nel roster di Bentley Records ha segnato una svolta importante nella sua carriera, proiettandolo verso nuovi orizzonti musicali. L’artista ha saputo fondere sonorità moderne con tematiche universali, distinguendosi per originalità e autenticità. Tra i brani di maggiore rilievo, Eternal Echoes e Wildfire si sono imposti come due successi internazionali. Eternal Echoes, brano ispirato a esperienze personali di discriminazione e rinascita, è un vero e proprio inno alla libertà e al coraggio di essere sé stessi. Il singolo ha ottenuto ampio consenso negli Stati Uniti, posizionandosi nelle classifiche indipendenti globali e ricevendo trasmissioni radiofoniche in numerosi paesi.

Wildfire, invece, mostra il lato più energico e contemporaneo dell’artista. Con un sound accattivante e una produzione di respiro internazionale, il brano ha raggiunto la Top Ten di iTunes in Canada e ha ottenuto riscontri significativi in oltre 54 Paesi, tra cui Stati Uniti, Europa e Cina.

Una collaborazione esclusiva con Eminem – A conferma della sua crescente rilevanza sulla scena internazionale, Manuel Aspidi ha avviato una collaborazione esclusiva con Eminem, icona mondiale del rap. I dettagli del progetto rimangono riservati, ma la partnership rappresenta un traguardo straordinario per l’artista italiano, la cui vocalità è stata riconosciuta e valorizzata anche in ambiti musicali differenti dal pop.

Il riconoscimento del mondo musicale internazionale – Oltre a Bentley Records, diversi artisti e produttori di fama internazionale hanno espresso grande apprezzamento per il talento di Aspidi. La sua voce, capace di unire tecnica, emozione e versatilità, continua ad attirare l’interesse del panorama musicale mondiale, aprendo la strada a nuove collaborazioni e progetti di respiro globale.

Una voce, un messaggio, un futuro globale – Con la sua voce profonda e autentica, Manuel Aspidi non si limita a interpretare canzoni: racconta storie, emozioni e battaglie condivise. Il suo percorso con Bentley Records, il successo ottenuto con Eternal Echoes e Wildfire, e la prestigiosa collaborazione con Eminem rappresentano non solo importanti traguardi, ma anche l’inizio di una nuova era artistica destinata a lasciare un’impronta duratura nel panorama musicale internazionale.

