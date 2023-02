Ballo in maschera per bambini a Villa Mimbelli

Domenica 5 febbraio al Museo Fattori di Villa Mimbelli si festeggia il Carnevale con un ballo in maschera come nei tempi antichi rivolto ai bambini dai 5 agli 11 anni. L’iniziativa, che prevede due turni (ore 16.00 e ore 17.30) è organizzata dalle cooperative Agave, Itinera e Coop Culture in collaborazione con il museo. La famiglia Mimbelli, oltre un secolo fa, teneva nel grande salone degli specchi della propria villa, oggi Museo Giovanni Fattori, ricche e sfarzose feste con balli e giochi. In occasione del carnevale i nostri piccoli ospiti sono invitati a festeggiare! I bambini, che possono venire mascherati se lo gradiscono, saranno protagonisti di giochi musicali, balli d’epoca, e un laboratorio creativo a tema per scoprire le origini del carnevale e le sue maschere tradizionali. Al termine una pentolaccia ad arte…buon divertimento! I dettagli.

Domenica 5 febbraio

ore 16.00 primo turno e ore 17.30 secondo turno

Un ballo in maschera!

Visita guidata e laboratorio didattico

Destinatari: bambini (dai 5 agli 11 anni)

Durata 1 ora e 30 circa

Costo attività: 4 euro a partecipante

Prenotazione obbligatoria anticipata.

I gruppi devono essere costituiti da un minimo di 5 bambini e da un massimo di 20.

Info e prenotazioni:

Museo Civico Giovanni Fattori, Livorno

Per informazioni: da lunedì alla domenica dalle ore 9.00 alle ore 18.00 presso il Museo Civico Giovanni Fattori Tel. 0586.824602/824607

mail: [email protected]

