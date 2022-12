Bansky, proseguono le visite guidate alla mostra ad orario fisso

Partenza fissata alle ore 17, i posti sono limitati: si consiglia la prenotazione a [email protected] Tel.: 0586 824551. Museo della Città aperto anche il 31 dicembre, 1 gennaio e 6 gennaio

Al Museo della Città si prepara un nuovo anno all’insegna dell’arte e della cultura grazie agli eventi a tema Banksy in programma a partire dal mese di gennaio. Proseguono con successo le visite guidate garantite ad orario fisso con partenza alle ore 17.00 nei seguenti giorni:

sabato 31 dicembre

domenica 1 gennaio

venerdì 6 gennaio

sabato 7 gennaio

Un operatore specializzato in storia dell’arte e street art delle coop Itinera, Agave e CoopCulture accompagnerà i visitatori alla scoperta del misterioso artista inglese noto come Banksy, per comprendere al meglio il suo universo ispirato a temi sociali di grande attualità, con l’aggiunta di soli 2,50 € al prezzo del biglietto. I posti sono limitati: si consiglia la prenotazione ai contatti in calce.

Sabato 7 gennaio ore 15.00 ed ore 17.00

Doppia proiezione presso la sala conferenze della Biblioteca Bottini dell’Olio del film Exit through the gift shop (2010) con la regia dello stesso Banksy, vincitore dell’Independent Spirit Award 2011. Il film, che ha fatto molto parlare di sé, è un vero e proprio affondo nel misterioso mondo della street art. Non senza ironia e con un ritmo serrato e avvincente, mostra il punto di vista di Banksy sulla rocambolesca nascita di un altro artista, Mr. Brainwash. Il filmato sarà proiettato alle 15 ed alle 17.00.

Domenica 8 gennaio

Ore 16.00 Visita guidata generale alla mostra

dalle 17.00 alle 21.00 dj set in mostra a cura di The Cage, l’associazione che da vent’anni si occupa di musica dal vivo di qualità e intrattenimento giovanile.

Per partecipare alle iniziative è necessario avere acquistato il biglietto della mostra. Gli eventi della settimana sono organizzati dal Comune di Livorno e coordinati da Coop Itinera in collaborazione con Coop. Agave, CoopCulture, Biblioteca Labronica di Villa Maria – Centro di documentazione sulle arti dello spettacolo, Associazione The Cage.

LA MOSTRA

Banksy. Realismo Capitalista. An unauthorized exhibition, prodotta e organizzata dal Comune di Livorno e da MetaMorfosi, dal 17 dicembre 2022 al 18 marzo 2023, permette al pubblico di ammirare alcune tra le opere più rappresentative degli ultimi decenni, conosciute in tutto il mondo per la loro carica dirompente e per i loro messaggi trasversali, politici e sociali, capaci di interpretare con i tratti veloci e intuitivi della street art la realtà complessa dei nostri tempi. Nella selezione di serigrafie in mostra al Museo della Città di Livorno, alcune vere e proprie immagini simbolo della produzione dell’artista britannico: Girl with Balloon, da tutti conosciuta come “la bambina con il palloncino rosso”, forse la più amata tra tutte le opere di Banksy, e Love is in the Air, il “Lanciatore di fiori” che riproduce su fondo rosso lo stencil raffigurante un giovane che lancia un mazzo di fiori, simbolo di una rivoluzione anti militarista che capovolge il senso comune della guerriglia urbana.

Banksy Realismo Capitalista è prodotta e organizzata da Comune di Livorno e Associazione MetaMorfosi

Dal 17 dicembre 2022 al 19 marzo 2023

Museo della Città di Livorno Polo Culturale Bottini Dell’Olio, piazza del Luogo Pio 19, Livorno

INFO

Museo della Città [email protected] | 0586 824551

orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle 10:00 – 20:00

sabato e la domenica 10:00 – 22:00

Sempre aperti il 31 dicembre, 1 gennaio e 6 gennaio

Biglietti:

€ 12,00 intero

€ 8,00 ridotto

€ 2,00 ridotto scuole

Visite guidate per gruppi precostituiti:

max 25 persone € 50 complessivi

[email protected]

Visite guidate a orario fisso garantito

Max 25 persone costo € 2,50 a partecipante

prenotazioni: [email protected]

Condividi: