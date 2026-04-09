Blossom Market, artigianato, arte e riuso da Spazio Coworiking

L’iniziativa si svolgerà nei locali di Spazio Coworking (via Ginori, 29 a Livorno), dalle 11 alle 20, trasformando lo spazio in un punto di incontro aperto alla città, dove scoprire oggetti unici, progetti originali e nuove visioni creative

L’11 e il 12 aprile arriva a Livorno “Blossom Market”, un evento dedicato all’artigianato contemporaneo, al riuso creativo, all’autoproduzione e alle realtà artistiche indipendenti. L’iniziativa si svolgerà nei locali di Spazio Coworking (via Ginori, 29 a Livorno), dalle 11 alle 20, trasformando lo spazio in un punto di incontro aperto alla città, dove scoprire oggetti unici, progetti originali e nuove visioni creative.

Per due giorni il pubblico potrà immergersi in un market dinamico e inclusivo, pensato per valorizzare il lavoro di artisti e artigiani, ma anche per creare momenti di condivisione e partecipazione.

Il programma – Durante entrambe le giornate sarà visitabile l’esposizione del Dimaggio Baseball Team*, che accompagnerà l’intero evento con un percorso visivo dedicato.

Sabato 11 aprile, oltre al market:

-presenza speciale de “La Ro – la strega dei gin”, con degustazioni e preparazioni creative

-alle ore 18:30 live set musicale di Martin Lemos

Domenica 12 aprile:

-alle ore 10:30 laboratorio per bambini (6–12 anni) insieme a un genitore, dedicato al libro illustrato di Claudia Mazzeranghi (su prenotazione)

-alle ore 18:30 DJ set a cura di Myclv per concludere l’evento con musica e convivialità

Un evento per la città – Blossom Market si propone come uno spazio vivo e sperimentale, dove arte, artigianato e socialità si incontrano, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva fatta di creatività, contaminazioni e nuove energie.

Due giornate tra “fiori pazzi, creatività e follia aliena”, aperte a tutte e tutti.

Ingresso libero

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