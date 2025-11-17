BO VA MESSO E PRONTO Alla Bottega Del Caffè la presentazione del percorso spirituale Eish Shaok
Sabato 22 novembre dalle ore 14.00 presentazione gratuita del percorso spirituale Eish Shaok
Sabato 22 novembre dalle ore 14.00 presentazione gratuita del percorso spirituale Eish Shaok alla Bottega Del Caffè, in viale Caprera 35. Eish Shaok è un’antica scuola spirituale dedicata a tutti coloro che si sentono stretti nei confini del loro mondo quotidiano e desiderano immergersi nelle proprie profondità.
Programma:
Dalle 14:00 alle 17:00
Presentazione delle attività della Scuola, esperienze energetiche e trattamenti di guarigione
Presentazione di Taleia, un ponte tra educazione e spiritualita’, scuola e laboratori per bambini e adolescenti.
Dalle 17:00 alle 18:00
Lezione del Maestro David Simurgh. Attraverso una lezione pratica, i partecipanti potranno muovere i primi passi nella ricerca interiore, scendere in profondita’ e scoprire il potenziale spirituale che ci appartiene.
Per informazioni: Serena +39 392 588 6872
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 77.000 su Fb, 14.000 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.