BO VA MESSO E PRONTO Alla Bottega Del Caffè la presentazione del percorso spirituale Eish Shaok

Sabato 22 novembre dalle ore 14.00 presentazione gratuita del percorso spirituale Eish Shaok

Sabato 22 novembre dalle ore 14.00 presentazione gratuita del percorso spirituale Eish Shaok alla Bottega Del Caffè, in viale Caprera 35. Eish Shaok è un’antica scuola spirituale dedicata a tutti coloro che si sentono stretti nei confini del loro mondo quotidiano e desiderano immergersi nelle proprie profondità.

Programma:

Dalle 14:00 alle 17:00

Presentazione delle attività della Scuola, esperienze energetiche e trattamenti di guarigione

Presentazione di Taleia, un ponte tra educazione e spiritualita’, scuola e laboratori per bambini e adolescenti.

Dalle 17:00 alle 18:00

Lezione del Maestro David Simurgh. Attraverso una lezione pratica, i partecipanti potranno muovere i primi passi nella ricerca interiore, scendere in profondita’ e scoprire il potenziale spirituale che ci appartiene.

Per informazioni: Serena +39 392 588 6872

Condividi:

Riproduzione riservata ©