Brikke Brakke riapre nel quartiere di Borgo Cappuccini

La cooperativa sociale Brikke Brakke invita la cittadinanza alla riapertura della propria sede in via Verdi, 134/140 nel quartiere Borgo dei Cappuccini.

Lo spazio Brilkke Brakke è strutturato per accogliere un’aula didattica, una serie di laboratori artigianali per gli utenti del centro diurno Blu Cammello, un’area di vendita di prodotti artigianali, uno spazio espositivo pensato per promuovere autori dell’Outsider Art, un archivio consultabile, che raccoglie una selezione di opere artistiche realizzate durante le attività laboratoriali.

Per l’occasione, alle 17, sarà inaugurata la mostra delle opere grafiche di Walter Ricci, che dall’autunno del 2023 ha realizzato più di 100 ritratti a conoscenti, amici e personaggi del mondo dello spettacolo, ai quali ha poi chiesto di controfirmare i disegni in cui loro stessi sono rappresentati.

