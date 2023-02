“Bye bye Carnevale”, domenica 26 sfilata in maschera a Porta a Mare

Appuntamento domenica 26 febbraio dalle 15. Il Consorzio Porta a Mare ha sempre avuto come obiettivo riportare alla luce la tradizione del Carnevale a Livorno e grazie alla pluriennale collaborazione con l'Associazione Targa Cecina è riuscito a realizzare con successo, nel corso di questi sei anni, gli appuntamenti livornesi più attesi dal pubblico

Domenica 26 febbraio si terrà l’ultimo degli appuntamenti dedicati al Carnevale di Porta a Mare. Il Consorzio Porta a Mare ha sempre avuto come obiettivo riportare alla luce la tradizione del Carnevale a Livorno e grazie alla pluriennale collaborazione con l’Associazione Targa Cecina è riuscito a realizzare con successo, nel corso di questi sei anni, gli appuntamenti livornesi più attesi dal pubblico. A partire dalle 15 si terrà “La sfilata delle maschere” che vedrà coinvolti direttamente i “targaioli” che, con i loro canti e le loro coreografie, regaleranno una giornata di colori e divertimento a grandi e piccini.

Saranno presenti tutti e sette i rioni cecinesi che quest’anno vestiranno le oltre 30 maschere a tema realizzate a mano dai volontari dei rioni stessi.

Questi i protagonisti dell’edizione 2023: Stazione con i “Burattini” – Ponte e Casine con “Woodo” e “Streghe” – Marina e Campaciocchi con “Una tribù che balla” – Palazzi con “Millennials” – Palazzaccio con “m&m’s”.

Non vi resta che venire a Porta a Mare per salutare il Carnevale tra giochi e colori. Non potete mancare.

Si ricorda che tutte le iniziative sono gratuite ed offerte dalle attività commerciali dell’area Porta a Mare.

