Cabaret in rosa, domenica a Porta a Mare

Appuntamento domenica 20 dalle 15.30. Il duo formato da Katia Cianci e Paola Pasqui proporrà uno spettacolo comico ma mai superficiale tra risate e momenti di riflessione. Iniziativa gratuita

Il Consorzio Porta a Mare presenta domenica 20 marzo a partire dalle ore 15.30 la terza edizione di “Cabaret in rosa”. Con questo spettacolo si vogliono celebrare tutte le lotte che sono state portate avanti dalle donne per la conquista delle pari opportunità, pari diritti, pari trattamenti economici ed in generale contro le discriminazioni e le violenze di cui, ancora oggi, sono vittime in molte parti del mondo.

Tutto questo avverrà grazie all’ironia di due donne livornesi Katia Cianci e Paola Pasqui che fanno della loro passione motivo di leggerezza da regalare al pubblico. Una comicità capace di far sorridere e riflettere allo stesso tempo.

Katia Cianci e Paola Pasqui si alternano nel tradizionale appuntamento di Porta a Mare con la comicità femminile, con uno spettacolo agrodolce e in un momento storico in cui continuare a voler sorridere (e a cercare di far sorridere) sembra un’impresa stoica e davvero disperata. Partendo dall’osservazione della quotidianità e utilizzando i registri più disparati, che spaziano dal surreale al grottesco, dal “british” al “territoriale”, dall’ironia delicata al sarcasmo spiazzante, con tono lieve e al tempo stesso graffiante, Katia e Paola, che hanno in comune un sapiente utilizzo della parola e della mimica, mettono in scena le manie, i tic e le angosce, queste ultime attualmente quasi innumerevoli, del nostro tempo. Un appuntamento con un umorismo che non scade mai nella banalità o nella gag superficiale e che riprende le fila di un discorso e di una collaborazione bruscamente interrotti dall’emergenza pandemica nel 2020, quando lo spettacolo fu annullato. Sarà come ritrovarsi tra amici per un pomeriggio da trascorrere ai primi tepori, sperando che la primavera arrivi davvero, in tutti i sensi. Vi aspettiamo dunque domenica 20 marzo nella “nuova piazza da vivere” in Via Primo Levi – Area Comm.le di Porta a Mare. L’iniziativa si svolgerà all’aperto e con il rispetto delle norme Anti-Covid. Ricordiamo che tutte le iniziative sono offerte al pubblico a titolo gratuito dalle attività presenti nell’area commerciale Porta a Mare. Per essere sempre informati sui dettagli delle nostre iniziative potete seguirci sulla pagina Facebook.