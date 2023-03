Can Yaman: “Livorno mi ricorda la mia adolescenza”. L’attore testimonial della polizia

Can Yaman insieme alla giornalista de La Nazione Michela Berti al Teatro 4 Mori dove l'attore turco, ispettore della Polizia di Stato nella fiction “Viola come il mare”, il 15 marzo ha partecipato all'iniziativa organizzata dalla polizia Break the wall tour

Il noto attore turco Can Yaman, ispettore della Polizia di Stato nella fiction “Viola come il mare” e fondatore di Can Yaman for children, al Teatro 4 Mori per il Break the wall tour

“Livorno mi ricorda la mia adolescenza. Sono stato in una casa famiglia ad imparare l’italiano”. Lo ha detto l’attore Can Yaman, intervistato dalla giornalista de La Nazione Michela Berti al Teatro 4 Mori dove l’attore turco, ispettore della Polizia di Stato nella fiction “Viola come il mare”, il 15 marzo ha partecipato all’iniziativa organizzata dalla polizia Break the wall tour che ha fatto tappa nella nostra città. Le istituzioni in uniforme hanno consegnato le proprie promesse di donazione al primario del centro trasfusionale di Livorno che vive, come le altre parti del paese, momenti di difficoltà per il calo delle donazioni di sangue. La questura ha organizzato l’evento in collaborazione con l’Associazione nazionale donatori della Polizia di Stato alla presenza degli studenti delle scuole livornesi: Fermi di Cecina e Mattei di Rosignano, Ipsia di Piombino, Niccolini Palli, Buontalenti e Orlando di Livorno. Protagoniste tutte le istituzioni di Livorno in uniforme: Arma dei Carabinieri, Polizia Municipale, Penitenziaria, Folgore, Accademia Navale, Capitaneria di Porto e Vigili del Fuoco presenti nella città di Livorno. A sottolineare il forte valore educativo dell’evento per i giovani, forte del suo significato in “coesione istituzionale” e sociale, si è aggiunto l’intervento della Fanfara della Polizia di Stato.

Nel gennaio di quest’anno Can Yaman, particolarmente vicino al mondo giovanile, ha realizzato attraverso la sua associazione Can Yaman for children un evento dedicato agli adolescenti ed al loro crescente disagio che li accompagna nella crescita: disagio particolarmente accresciuto con la mancanza del confronto e del dialogo che hanno caratterizzato il periodo pandemico e post. Infatti l’assenza del confronto diretto e di integrazione hanno accentuato una maggiore dipendenza tecnologica, generando dinamiche di alienazione ed isolamento del tutto nocive le cui prime vittime sono state proprio i giovani. Can Yaman il 9 marzo ha inaugurato il progetto a Roma facendo visita alla sede di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico Umberto I di Roma a cui verranno destinati parte dei proventi raccolti con l’iniziativa Break the Wall Tour. Dal 10 marzo è partito il Tour su tutto il territorio nazionale, ove verranno organizzati incontri tra giovani, personale medico ed esperti del settore che consentiranno di approfondire le vere necessità degli adolescenti e la natura intrinseca dei loro problemi. Obiettivo del Break the wall tour è quello di “Abbattere il muro” del l’indifferenza, del silenzio e della solitudine, che affliggono sempre più gli adolescenti.

