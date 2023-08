Carlo Bosco sonorizza dal vivo “Il monello”, primo lungometraggio di Chaplin

Venerdì 4 agosto, alle 21,15 in piazza dei Legnami nell'ambito di Effetto Venezia, il musicista Carlo Bosco sonorizzerà dal vivo "Il monello" di Charlie Chaplin, film muto del 1921

Venerdì 4 agosto, alle 21,15 in piazza dei Legnami nell’ambito di Effetto Venezia, il musicista Carlo Bosco sonorizzerà dal vivo “Il monello” di Charlie Chaplin, film muto del 1921.

“Sarà un onore per me omaggiare il primo lungometraggio del grandissimo Chaplin – racconta il maestro Bosco – Sarà fantastico dare alle immagini una chiave di lettura completamente diversa da quella pensata originariamente”.

Ma a cosa assisteremo davvero? “Ci sarà il film – spiega Carlo Bosco – ci sarò io, ci sarà un pianoforte e forse qualche altro strumento. Un sentito ringraziamento al direttore artistico di Effetto Venezia, Marco Bruciati, per avermi voluto con questo mio progetto nel cartellone dell’edizione 2023″.

Condividi: