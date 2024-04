C’era una volta la guerra, al teatro di Cecina lo spettacolo teatrale di Emergency

Nato dalla collaborazione tra Unicoop Tirreno e la direzione del Teatro Comunale di Cecina che ospitano il Teatro di Emergency, lo spettacolo di lunedì 8 e martedì 9 aprile è aperto alla cittadinanza e alle scuole e propone un unico di 75 minuti in cui si susseguono fatti, personaggi, riflessioni, dialoghi e canzoni che cercano di ripercorrere la storia di questi ultimi decenni e mostrare che la guerra non è inevitabile

C’era una volta la guerra, spettacolo teatrale prodotto da Emergency Ong Onlus, interpretato da Mario Spallino, per la regia e drammaturgia di Patrizia Pasqui, sarà in scena l’8 e il 9 aprile al Teatro Comunale Eduardo De Filippo di Cecina. La proposta nasce dalla collaborazione tra Unicoop Tirreno, la direzione del Teatro Comunale di Cecina che ospitano il Teatro di Emergency: una sinergia che punta sulla capacità della narrazione teatrale di stimolare riflessioni e azioni su temi di grande attualità rispetto ai quali come cittadini non ci si può sottrarre. Lunedì 8 lo spettacolo per la cittadinanza si terrà alle ore 21, mentre la mattina di martedì 9 aprile sarà dedicata agli studenti delle scuole (scuole secondarie di primo e secondo grado di Cecina e di S. Pietro in Palazzi). In un atto unico di 75 minuti si susseguono fatti, personaggi, riflessioni, dialoghi e canzoni che cercano di ripercorrere la storia di questi ultimi decenni e mostrare che la guerra non è inevitabile. L’orologio dell’Apocalisse – il Doomsday Clock, è stato ideato dagli scienziati della rivista del Bulletin of Atomic Scientists nel 1947 per mostrare metaforicamente una ipotetica fine del mondo.

Di fronte a tutto questo, C’era una volta la guerra è un titolo che potrebbe sembrare un’utopia. ‘Utopia’ non è una parola adatta soltanto ai sognatori, ai poeti o ai pazzi. Non significa fuga dalla realtà, ma capacità di immaginare qualcosa che non c’è ancora, rendendola possibile. A dimostrarcelo sono le vite di alcune persone, più o meno conosciute, che negli anni hanno saputo inceppare il meccanismo della guerra, “per un futuro che tenga conto dell’umanità”. Attraverso la voce di Mario Spallino, accompagnata da musiche e canzoni originali di Guido Tongiorgi, le loro storie prendono vita sulla scena per ricordarci che uomini e donne possono, con le loro scelte, compiere azioni straordinarie. Unicoop Tirreno da anni sostiene Emergency attraverso il progetto “Basta un gesto” raddoppiando il valore delle donazioni dei punti che i soci Coop donano per la solidarietà. Il direttore del Teatro Alessio Pizzech afferma: “Ho inserito con entusiasmo all’interno della programmazione generale del Teatro De Filippo la proposta dello spettacolo di Emergency, animato dalla convinzione che si costruisca così un modello di lavoro in cui soggetti diversi si ritrovano a sperimentare nuovi approccio metodologici alla progettazione culturale. E credo che questo sia solo l’inizio”.

Per informazioni:

[email protected]

Costo biglietto 10 euro, Soci Unicoop Tirreno 5 euro (Sono ancora disponibili le adesioni per le scuole al costo di 3 euro ad alunno).

