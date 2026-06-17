Cinema sotto le stelle, al via la stagione estiva: tre arene accendono l’estate livornese

Da Villa Fabbricotti all'Ardenza fino alla Fortezza Nuova, torna il grande schermo all'aperto con film, prime visioni, incontri con gli ospiti e appuntamenti speciali. Le prime proiezioni partono il 18 giugno, mentre La Meta debutterà il 28 giugno nella nuova sede della Fortezza Nuova

L’estate livornese torna a riempirsi di cinema all’aperto. Con l’arrivo della bella stagione riaprono infatti le principali arene cittadine, pronte ad accogliere il pubblico con una programmazione che spazia dai film per famiglie alle commedie, passando per il cinema d’autore, i titoli più attesi e le prime visioni (clicca sulla clip bianca su sfondo azzurro sopra al titolo per consultare e scaricare i pdf delle programmazioni delle tre arene cittadine).

A dare il via alla stagione saranno Arena Ardenza e Cinema in Villa, l’arena estiva del Cinema 4 Mori ospitata nel parco di Villa Fabbricotti, entrambe al debutto il 18 giugno. Qualche giorno più tardi, dal 28 giugno, prenderà invece il via anche la programmazione de La Meta, che per il 2026 si trasferisce nella suggestiva cornice della Fortezza Nuova.

Cinema in Villa, il programma del Cinema 4 Mori – Aprirà il 18 giugno anche il Cinema in Villa, allestito nel verde di Villa Fabbricotti. La rassegna proseguirà fino al 31 luglio con una selezione di film che comprende titoli premiati, produzioni internazionali e pellicole dedicate a un pubblico trasversale. La biglietteria sarà aperta dalle 20.30, mentre l’inizio delle proiezioni è fissato alle 21.30. Per quanto riguarda i prezzi, il biglietto costa 6 euro intero e 5 euro ridotto. Le prime visioni hanno un costo di 7,50 euro per l’intero e 5,50 euro per il ridotto. Confermata anche la tariffa speciale da 3,50 euro per i film italiani ed europei e il prezzo di 4 euro riservato agli Amici del Cinema.

Arena Ardenza: film, prime visioni e ospiti speciali- L’arena di piazza Sforzini inaugurerà la stagione con la proiezione de “Il diavolo veste Prada 2”. Il cartellone, al momento, è stato definito fino al 21 luglio e prevede anche alcuni appuntamenti speciali. Tra questi, il 9 luglio, quando la regista Margherita Spampinato incontrerà il pubblico prima della proiezione della sua opera “Gioia Mia”, e il 24 luglio, data in cui è prevista la presenza di Rocco Siffredi in occasione dell’anteprima del film “Blue”.

Le proiezioni iniziano alle 21.30. I biglietti costano 7 euro intero e 5,50 euro ridotto, con tariffe agevolate per gli acquisti online. Per le prime visioni il prezzo sale a 8 euro per l’intero e 6 euro per il ridotto, mentre i film italiani ed europei rientrano nell’iniziativa a 3,50 euro.

La Meta trasloca in Fortezza Nuova – La novità più significativa dell’estate riguarda La Meta, che lascia il tradizionale spazio del campo da rugby di via dei Pensieri e si trasferisce all’interno della Fortezza Nuova. L’avvio della programmazione è previsto per il 28 giugno. A causa della convivenza con gli altri eventi inseriti nel calendario estivo della Fortezza, le proiezioni non saranno quotidiane ma distribuite in alcune serate selezionate.

Anche in questo caso la biglietteria aprirà alle 21, con inizio dei film alle 21.30. Il costo dei biglietti sarà di 6 euro intero, 5 euro ridotto e 3,50 euro per le opere italiane ed europee.

Tra le iniziative collaterali, gli organizzatori hanno scelto di dedicare alcune serate alla visione collettiva di Temptation Island sul maxi schermo. Per queste occasioni si sta valutando un biglietto simbolico tra i 2 e i 3 euro e una formula più informale, con la rimozione delle sedute per consentire al pubblico di accomodarsi direttamente sul prato

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