Ciuchebiamoci, cena e musica revival a Porta a Mare

L’obiettivo è quello di ricreare l’atmosfera delle splendide serate trascorse con gli amici nel mitico locale di Castiglioncello. Appuntamento mercoledì 23 agosto a Porta a Mare. Info: 0586-1860884

Il Consorzio Porta a Mare, in collaborazione con il ristorante “Guglie”, presenta una serata all’insegna della buona cucina e della musica revival. Il 23 agosto, andrà infatti in scena Ciuchebiamoci, un salto indietro nel tempo alla musica degli anni ’70 -’80 – ‘90, con i brani del mitico locale Ciucheba Club di Castiglioncello.

Sulle note dei più grandi cantanti, da Renato Zero ad Alan Sorrenti, Fabio Concato, Claudio Baglioni, Lucio Battisti, Zucchero, Vasco Rossi, Al Jarreau, Steve Wonder, Pino Daniele, Gino Paoli, Francesco De Gregori, Antonello Venditti, l’obiettivo è quello di ricreare l’atmosfera delle splendide serate trascorse con gli amici nel mitico locale di Castiglioncello. Il Ciucheba Club è infatti conosciuto dai livornesi e non solo, come il locale delle serate e del divertimento dove si sono esibiti i più grandi artisti della musica e del cabaret.

La band sul palco è formata da Roberto Di Liberti voce e tastiere, Gigi Pellegrini sax, Andrea Lombardo chitarre, Stefano Conti basso e Renato Ughi batteria, che presenteranno una scaletta pensata per far rivivere la gioia dei brani che hanno fatto un’epoca lunga più di vent’anni.

Il ristorante “Guglie” ha preparato per questo evento, un menù speciale che comprende: antipasto misto mare e terra, comprensivi anche dell’intrattenimento musicale.

La cena avrà inizio alle ore 20:30 e può essere prenotata entro il 20/08 presso il ristorante Guglie in Via Primo Levi 29-31, oppure al numero 0586-1860884.

Chi lo desidera, potrà anche venire prima di cena per un aperitivo oppure anche dopo cena per un drink. Pronto a rivivere le atmosfere del Ciucheba Club? Ti aspettiamo a Porta a Mare.

Condividi: