Conto alla rovescia per MareDiVino e DiGusto al Modigliani Forum

MareDiVino e DiGusto – da sabato 29 novembre a lunedì 1° dicembre -, è il nuovo evento enogastronomico che affonda le sue radici nella storica manifestazione di Fisar Livorno “MareDiVino, raccogliendone l’eredità per rilanciarla sul palcoscenico regionale

L’evento punta a valorizzare il patrimonio vitivinicolo della costa e della regione, coniugandolo con l’eccellenza gastronomica locale e presentandosi da subito come una delle manifestazioni di riferimento in Toscana. Nella sua veste di Mostra Mercato, MareDiVino e DiGusto vuole essere anche strumento di promozione turistica dell’area marittima toscana, creando sinergie tra produttori, ristoratori, enti e associazioni, in un’ottica di sviluppo sostenibile e identitario.

I produttori che finora si sono iscritti a partecipare hanno già superato il numero dell’ultima edizione. Si tratta di un ottimo presupposto per puntare, come auspicato dagli organizzatori, ad un’edizione record già a partire da questa, che vede il rilancio della manifestazione.

Per spingere anche dal lato dei visitatori, per un mese, dal 7 ottobre al 7 novembre, sarà possibile acquistare on line su http://www.maredivinoedigusto.it i biglietti di ingresso al prezzo scontato di 18 euro (comprensivo di bicchiere da degustazione). Dall’9 novembre in poi il costo sarà di 20 euro.

Sul sito resta ancora aperta la possibilità di iscrizione per i produttori, oltre a quella per ristoratori e operatori del settore, di ricevere il pass gratuito di accesso alla giornata del 1° dicembre.

MareDiVino e DiGusto riprende e rilancia la storica manifestazione ideata e organizzata per dodici anni da Fisar delegazione Livorno, ma molte sono le novità di questo nuovo corso rispetto al passato.

La prima e più importante è l’ingresso di Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea (braccio operativo del Comune di Livorno per la promozione turistica) quale soggetto organizzatore della manifestazione insieme a Fisar Delegazione di Livorno e Slow Food Toscana con il supporto di Slow Food Livorno, e la partecipazione di Vetrina Toscana: il progetto della Regione, in collaborazione con Unioncamere Toscana, che promuove il turismo enogastronomico con la regia di Toscana Promozione Turistica.

Accanto a questo, l’evento cambia la sua fisionomia arricchendosi di un’importante componente gastronomica legata al territorio per valorizzarne al meglio la proposta.

Infine, ma più importante per produttori e visitatori, MareDiVino e DiGusto si svolgerà in una location perfetta per la manifestazione, adattandosi al meglio alle esigenze del pubblico e soprattutto degli espositori che saranno chiamati a partecipare. Si tratta del Modigliani Forum di Livorno, una struttura capiente, ben attrezzata, con ampia disponibilità di parcheggi e posta in prossimità dell’autostrada, della superstrada Firenze-Pisa-Livorno e della stazione ferroviaria. Insomma, una struttura finalmente all’altezza di una manifestazione che punta a collocarsi tra le più importanti in Toscana.

All’interno del Pala Modigliani saranno presenti un’area masterclass e conferenze, un’area show-cooking e un’area bambini. Al centro del palazzetto ci sarà l’area degustazioni e un main stage acusticamente protetto che ospiterà gli eventi di maggior richiamo.

In questa edizione anche un’importante iniziativa: la presenza di uno spazio promozionale a disposizione dell’Istituto Professionale Alberghiero Mattei di Rosignano. Gli studenti saranno anche partecipi negli show-cooking e partner della Fondazione LEM in altre occasioni nel corso dell’anno.

È stata anche prevista un’attività collaterale che anticiperà la manifestazione. Si tratta di una serie di appuntamenti di degustazione, dal titolo MareDiVino e DiGusto in tour, che si svolgeranno presso locali selezionati i cui nomi verranno svelati man mano che ci si avvicinerà all’evento.

Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea ha avviato, con il supporto tecnico di Territori Sostenibili, un percorso verso la certificazione ISO20121 per l’evento MareDiVino e DiGusto. È in corso una prima analisi di sostenibilità per valutare la situazione attuale. Allo stesso tempo, la Fondazione sta lavorando alla creazione di un modello di organizzazione e di gestione sostenibile, con l’obiettivo di rendere l’evento più attento all’ambiente, al territorio e alle persone coinvolte.

La manifestazione ospiterà fino a 150 produttori vinicoli e 40 produttori e trasformatori della rete Slow Food (o che fanno parte dei Mercati della Terra o collaborano con le condotte Slow Food). È prevista la vendita in sala e la somministrazione nelle ampie aree sotto gradinata proposta anche dall’Associazione Tortai della CNA di Livorno con la torta di ceci e il famoso “5 e 5”.

Nelle giornate di sabato 29 e domenica 30 novembre (11:00 – 19:00) la manifestazione sarà aperta al pubblico, mentre sarà riservata ai ristoratori e agli operatori lunedì 1° dicembre (11:00 – 16:00).

Biglietti

Prezzo scontato: 18 € acquisto on line dall’8 ottobre all’8 novembre. Include bicchiere per degustazione al banco.

Prezzo intero: 20 € dal 9 novembre

Prezzo in convenzione: 15€ (soci Fisar, Onav, Ais, possessori del biglietto del Mercato dei Vignaioli FIVI 2025, studenti di agraria ed enologia delle università toscane).

Solo ingresso: 5€

