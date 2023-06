Cori e strumenti per Domenico Papalini a Santa Caterina

Dopo 12 anni dalla sua prematura scomparsa, il ricordo di Domenico Papalini è sempre vivo in chi lo ha conosciuto, e in chi ne ha potuto apprezzare le indiscusse doti umane e professionali.

Come ogni anno il Coro “R. Del Corona” organizza un evento nel suo ricordo: per questa edizione il Concerto per Domenico, che si terrà nella Chiesa di Santa Caterina in piazza dei Domenicani sabato 17 giugno alle 21, diventa un incontro di cori e strumentisti, che vedrà la presenza del Coro “Laeti Cantores” di Roma diretto da Angelo Gubbini (con la partecipazione di Angela Panieri al pianoforte), del Coro “Vincenzo Galilei” della Scuola Normale di Pisa diretto da Gabriele Micheli, del M° Stefano Agostini al flauto, che impreziosirà la serata interagendo – in apertura di concerto – con il Coro “R. Del Corona diretto da Luca Stornello.

Una serata di musica vocale e non solo, con brani di notevole interesse che spaziano dal rinascimentale Great Service a 10 voci di William Byrd alle composizioni contemporanee di autori come Morten Lauridsen o Arvo Part, con le diverse voci dei cori che sapranno valorizzarne le caratteristiche, in sinergia con la particolare acustica della Chiesa. Appuntamento per sabato 17 alle ore 21 in Santa Caterina. L’ingresso è libero.

