Coteto si prepara alla quinta edizione di Mom’s Day

Presentato da Confcommercio l’evento che celebra la Festa della Mamma. Appuntamento domenica 11 maggio. La presidente Marcucci: "Onorati di sostenere questa iniziativa che permette di far vivere ancora di più il quartiere"

di Martina Romeo

Domenica 11 maggio avrà luogo in Coteto, tra via Toscana e alcune strade limitrofe, la quinta edizione del Mom’s Day, l’evento che da anni celebra la Festa della Mamma nel quartiere. Il rione si vestirà a festa dalle 10 alle 20 e vedrà coinvolti commercianti, associazioni locali e volontari, grazie ai quali sarà possibile lo svolgimento delle numerose attività previste. Realizzato con il supporto organizzativo di Confcommercio Livorno e con il patrocinio del Comune, l’evento vedrà infatti svolgersi tra le vie di Coteto spettacoli, tornei sportivi, musica dal vivo, laboratori e giochi per i più piccoli, oltre a ospitare punti ristoro e “figure speciali” con cui ragazzi e famiglie potranno fare foto. “Un evento che noi, come Confcommercio, siamo onorati di sostenere – ha introdotto la conferenza stampa Francesca Marcucci, presidente di Confcommercio – è uno di quei progetti che permettono di vivere ancora di più i quartieri, di tenerli in vita. Un qualcosa che possiamo fare solo attraverso le attività commerciali, perché ogni luce accesa di un’attività o di un’impresa è una luce che tiene in sicurezza il quartiere e la vita del cittadino”. Il Mom’s Day è un evento che, come più volte sottolineato dalla titolare dell’Autoscuola Sicura e coordinatrice dell’iniziativa Patrizia Montagnani, la comunità del rione ha molto a cuore. “Il Mom’s Day è ormai un appuntamento atteso da tutto il quartiere. – commenta la Montagnani –Noi portiamo quello che è il quartiere e la vita dello stesso. Un modo per festeggiare, almeno una volta l’anno, le attività che svolgiamo quotidianamente, e non mi riferisco solo a quella commerciale ma ai veri e propri rapporti che abbiamo con le persone che abitano in Coteto”. Messo in evidenza durante la conferenza anche il rapporto tra i commercianti, divisi e spesso in competizione per le attività commerciali ma, come da loro sottolineato, uniti dalla festa. “La festa viene portata avanti soprattutto dai più storici ma ci stiamo muovendo tutti, anche sui social” ha tenuto a dichiarare Andrea Voliani dell’agenzia immobiliare Professione Casa. Parte importante dell’evento è anche la lotteria, utile a finanziare la festa, i cui biglietti sono già in vendita a 2 euro l’uno all’interno delle diverse attività coinvolte. L’estrazione avverrà il giorno stesso della festa alle ore 19 alla Gioielleria Orlandi, rappresentata alla conferenza da Fabrizio Orlandi. “Il Mom’s Day ogni anno riesce ad attrarre famiglie da tutta la città e dintorni – è intervenuto Federico Pieragnoli, direttore provinciale di Confcommercio – Attraverso iniziative simili, si ha anche la possibilità di avere un quartiere vissuto e di combattere la desertificazione. È impossibile pensare ad una Coteto senza Festa della Mamma, noi siamo orgogliosidi dare una mano e continueremo a farlo sempre”.

