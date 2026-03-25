Da Wonder incontro con Umberto Lucarelli tra cortometraggi e libri

Appuntamento sabato 28 marzo alle 18. L’incontro è a contributo libero e consapevole, mentre per la cena (costo 15€) è obbligatoria la prenotazione

Importante appuntamento al Wonder, in Venezia Scali Monte Pio 7, nel cuore della città. Sabato 28 marzo alle 18 è in programma un’iniziativa speciale con ospite Umberto Lucarelli, che presenterà cortometraggi e libri, confrontandosi con il pubblico per esplorare insieme il rapporto tra arte e disabilità. Umberto Lucarelli ha lavorato per oltre 30 anni accanto a persone con disabilità, sviluppando il tema dell’“incontro con l’altro” attraverso la scrittura, il cinema e il teatro. Pur vivendo nel Nord Italia, ha sempre mantenuto un forte legame con Livorno, sua città natale.

data-start=”1567″ data-end=”1863″ data-is-last-node=”” data-is-only-node=””>L’incontro è a contributo libero e consapevole, mentre per la cena (costo 15€) è obbligatoria la prenotazione al numero 335 664 5529. Sarà possibile fermarsi per una cena a buffet con pietanze calde e fredde, con ampia scelta anche vegetariana. Fermarsi dopo l’evento sarà anche un modo per sostenere e ringraziare i volontari che hanno reso possibile l’iniziativa, ospitata gratuitamente dal locale.

Wonder è un luogo di aggregazione e convivialità dove lavorano persone fragili, ma anche uno spazio vivo in cui si tengono corsi di formazione per giovani e adulti, guidati da chef e volontari. Wonder è inoltre un centro inclusivo che ospita mostre fotografiche, iniziative culturali e musicali, all’insegna della partecipazione collettiva e senza barriere legate alla disabilità. Una realtà resa possibile soprattutto grazie all’impegno quotidiano dei volontari.

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