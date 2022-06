Da X Factor al palco di Effetto Venezia: ecco gIANMARIA

Gianmaria Volpato, 19 anni, in arte gIANMARIA, è nato a Vicenza e fa parte di quel fortunato "clan" di cantanti vicentini formato da Sangiovanni, Madame e Francesca Michielin. Sarà lui a chiudere i tendoni della kermesse estiva livornese con la data del suo "Fallirò Summer Tour". Save the date: 7 agosto (ingresso libero)

Dalla finalissima di X Factor 2021 direttamente sul palco di Effetto Venezia 2022. È atteso per il 7 agosto, come concerto di chiusura della kermesse estiva livornese che si aprirà il 3 dello stesso mese, il giovanissimo (19 anni) cantautore vicentino gIANMARIA, scritto proprio così, attenzione, non è un errore: la g della sua iniziale minuscola e tutto il resto maiuscolo. È stato proprio lui con la sua hit “I Suicidi” a convincere la giuria del talent show di Sky, Emma Marrone, Mika, Hell Raton e Manuel Agnelli, a portarlo all’interno del programma fino a raggiungere la finale a tre.

Ad annunciare la data è proprio la pagina Facebook Visit Livorno, il social di riferimento per tutti gli eventi estivi programmati da Fondazione Lem e dal Comune di Livorno. “Ecco il primo nome di Effetto Venezia 2022! Rivelazione di X Factor 2021 gIANMARIA aggiunge oggi una nuova data al al suo tour! Domenica 7 agosto. Ingresso libero”. Si legge sulla pagina Facebook con tanto di foto, che pubblichiamo in pagina, annunciando così il primo nome del programma della prossima edizione targata 2022.

