Dal contrafactum alla melodia, le canzoni del “Diario livornese” di Pietro Martini

Mercoledì 31 gennaio alle 17, nella Sala Mascagni del Teatro Goldoni, Paolo Edoardo Fornaciari terrà una conferenza dal titolo Dal contrafactum alla melodia - le canzoni del "Diario livornese" di Pietro Martini.

Prosegue l’attività divulgativa al Teatro Goldoni sui temi dell’arte dello spettacolo, con un ciclo di incontri organizzati dal professor Michele Montanelli.

Il contrafactum (contraffattura, centone) è il procedimento per cui si compone un testo su di una melodia preesistente. È un pratica che passa attraverso i millenni e le nazioni : siccome letterati e poeti in genere non sanno di scrittura musicale, grazie al contrafactum si possono recuperare le melodie di canzoni cadute nell’oblio, perché scritte troppo presto, prima dell’invenzione del fonografo e dei suoi derivati.

Un libro caro alla nostra identità cittadina, il “Diario livornese” di Pietro Martini (1892, 1961, 2015) riporta numerosi testi cantati dai nostri antenati, quando si trattò di far barriera contro il vecchio mondo dell’aristocrazia, dapprima, ed infine contro l’austriaco predatore. Canti dimenticati, ma in genere recuperabili. Basta affinare un po’ la tecnica…

Nella conversazione si dimostrerà come sia stato possibile, con qualche conoscenza di filologia e di storia della musica, far riemergere musiche che hanno accompagnato a Livorno la creatività popolare e sociale di metà Ottocento.

Pardo Fornaciari, PhD in Filologia Latina Medievale, Patristica, Scolastica ed Umanistica, in realtà ha l’anima del cantastorie. Nel 2012 con Marco Del Giudice e Maria Torrigiani ha fondato un laboratorio di canto popolare, sfociato nel Coro Garibaldi d’Assalto, specializzato in canto sociale, in particolare livornese.

Le altre conferenze in programma sempre con inizio 17: 7 febbraio Giuseppe Donateo ci illustrerà il una sua recente pubblicazione sull’esperienza di librettista e romanziere del commediografo livornese Dario Niccodemi; Michele Montanelli, il 21 febbraio, parlerà di un lavoro di ricerca in atto, sulle vicende del Regio Teatro Rossini di Livorno dal 1842 al 1944, cento anni di spettacoli lirici e di prosa; il 12 marzo il Massimo Signorini farà una carrellata sugli organi ed harmonium della provincia di Livorno, ancora esistenti, sostituiti, ancora funzionanti o scomparsi; Giulia Perni e Alessandra Rey, il 22 marzo terranno una conferenza sulla nota famiglia di pittori labronici Tommasi in “un dialogo fra colori e note”.

