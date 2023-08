Dalla Baracchina Rossa alla Rotonda una mostra sulla storia del Premio Rotonda

Lungo il tragitto che ha visto nel tempo tanti artisti con cavalletto e colori sottobraccio, otto manifesti ripercorrono i settant'anni di storia della comunità artistica cittadina (1953-2023). Il percorso, fruibile a piedi, è stato realizzato nell’ambito del Premio Rotonda

Nell’ambito del Premio Rotonda 2023 organizzato dalla fondazione Trossi Uberti è stata realizzata una mostra diffusa su manifesti che si dipana sul lungomare fino ad arrivare e circondare la Rotonda. Immagini in bianco e nero, volti sorridenti, pagine di giornale in cui rivive la Livorno verace del secolo scorso. L’itinerario Rotonda d’Ardenza e Viale Italia, a cura di Itinera Livorno Cultura e Turismo, ripercorre i settant’anni di storia della comunità artistica cittadina. Dalla Baracchina Rossa fino alla celebre Rotonda che ha visto tanti artisti passare con cavalletto e colori sottobraccio tra una libecciata, qualche baruffa e molti aneddoti coloriti, un viaggio nel tempo scandito in otto manifesti dove si raccontano le fasi storiche di una manifestazione che, prima di tutto, restituisce l’inconfondibile cifra identitaria di Livorno: una passione per l’arte, diffusa e costante, che difficilmente trova analogie in altre città. Il percorso è frutto di un’accurata ricerca storica che sviluppa il lavoro già avviato per l’edizione 2022. Quest’anno l’attenzione viene posta su coloro che più di altri hanno segnato e condizionato la storia e il successo del Premio. Si parte da Mario Borgiotti, il padre fondatore della rassegna, insieme a Nedo Luschi e Renzo Casali, per poi passare a brevi ritratti di Renato Natali, Pietro Annigoni, Mario Nigro e Osvaldo Peruzzi. Tutti artisti che hanno amato la città, ognuno a proprio modo, e che hanno dato un apporto rilevante al Premio Rotonda. L’itinerario è fruibile a piedi, liberamente per tutta la durata del Premio. Il percorso/mostra è a cura di Coop Itinera. Testi di Daniela Vianelli, Sarah Bovani, Linda Landi.

Condividi: