Domenica a Villa Fabbricotti visita guidata alla mostra dei tarocchi livornesi

Un appuntamento di divertimento, cultura, arte e folklore da non perdere, per immaginare la città secondo un altro punto di vista. Domenica 3 dicembre alle ore 16. Ingresso gratuito

È prevista per domenica 3 dicembre alle ore 16 l’apertura straordinaria di Villa Fabbricotti con visita guidata alla mostra dei Tarocchi Livornesi e conferenza sul tema. La mostra, organizzata dal Comune di Livorno e dalla Cooperativa Itinera al primo piano della Biblioteca Labronica F. D. Guerrazzi nasce dalla collaborazione di Giovanni Pelosini, ideatore e sceneggiatore del mazzo e Tommaso Eppesteingher, il geniale autore di disegni, vignette e fumetti largamente conosciuto sul territorio per il suo straordinario tratto, nota firma di testate locali umoristiche e non. L’appuntamento sarà anche l’occasione per scoprire e approfondire la conoscenza del mondo di queste magiche carte. La conferenza sulla storia, la filosofia e l’arte dei Tarocchi, presieduta da Giovanni Pelosini, esperto della materia e autore di pubblicazioni tradotte in varie lingue, si svolgerà nella sala conferenza della biblioteca con accompagnamento di Riccardo Stivè che eseguirà alla chitarra intermezzi musicali dal vivo di canzoni livornesi tradizionali.

I mazzi di Tarocchi sono immagini simboliche di antichi significati che rispecchiano il pensiero ermetico e umanistico rinascimentale. Storicamente risalgono tutti a originali tardomedievali creati nell’Italia settentrionale. Dopo gli antichi Tarocchi bolognesi, fiorentini, ferraresi, milanesi e i cosiddetti marsigliesi, ecco che i Tarocchi Livornesi rendono omaggio all’anima labronica e ai simboli della sua mitologia. Usato per giocare o destinato ad un uso cartomantico questo originale mazzo conta 78 carte, 22 Arcani Maggiori e 56 Arcani Minori, divise in quattro semi: Remi, Ponci, Gabbiani e Torte. Un pezzo da collezionare e ammirare, composto da immagini immediate attraverso cui ricordare e riscoprire la storia della città: I 4 Mori, La Pillaccherona, ‘r Cacciucco, Puccio Sterza, Gigi Balla, Calafuria, La Venezia, ‘r Pottaione, I Risiatóri, Lo Sfavato, La Zoppa di Montinero, La Libecciata, La Ciùa der Palandri, Lo Struggibùo, L’Uccello Padulo, Le Teste di Modì, La Ribotta, ‘r Cinque e Cinque e tanti altri miti della cultura livornese, reinterpretati da realtà storiche e contemporanee locali.

Un appuntamento di divertimento, cultura, arte e folklore da non perdere, per immaginare la città secondo un altro punto di vista. Una occasione per tutti e per tutte le età, un immaginifico viaggio nel tempo che i più anziani possono percorrere con nostalgia e i più giovani con la curiosità di riscoprire le proprie radici. Tra gli ospiti anche alcuni personaggi illustri del Sodalizio Mvschiato.

Per informazioni:

Biblioteca Labronica F.D. Guerrazzi ([email protected] – 0586824511)

TAROCCHI LIVORNESI

Biblioteca Labronica F.D. Guerrazzi, Villa Fabbricotti

ingresso libero e gratuito con il seguente orario:

lunedi-venerdi 8,30-19,30 / sabato: 8,30-13,30

DOMENICA 3 DICEMBRE ORE 16,00

Conferenza sulla storia, la filosofia e l’arte dei Tarocchi nel mondo, con visita guidata alla mostra. Ingresso libero e gratuito.

Scheda dell’opera:

Tarocchi Livornesi

78 carte originali + Libretto

Testi e sceneggiature: Giovanni Pelosini

Arte: Tommaso Eppesteingher

Edizione: 2023

con Museo dei Tarocchi Riola (BO) & Associazione TARO Casale M/mo (PI)

Condividi:

Riproduzione riservata ©