Domenica ai Bottini dell’Olio il libro ““Il lavoro in carcere e fuori”

Appuntamento domenica 11 dicembre, alle 17 nei locali della Biblioteca dei Bottini dell’Olio in piazza del Luogo Pio

Sarà presentato domenica 11 dicembre, alle 17 nei locali della Biblioteca dei Bottini dell’Olio in piazza del Luogo Pio, il libro: “Il lavoro in carcere e fuori – esperienze dei detenuti nel carcere di Gorgona e oltre” edito da Carmignani Editrice.

Interverranno all’evento: Alfonso Maurizio Iacono – Professore di Storia della Filosofia, Micol Carmignani – Carmignani Editrice, Giovanni De Peppo – ColleCoop, Francesco Galluzzi – ColleCoop Paola Prita Grassi – docente del laboratorio di scrittura creativa, Marco Solimano – Garante dei detenuti del Comune di Livorno. A moderare l’evento sarà Cecilia Caleo – Coop. Itinera.

Il libro è un’opera collettiva sulla tematica del lavoro attraverso i racconti di: Marco, Domenico, Daniele Durante, Singh Kulbir, Daniele Bergero, Luigi Langella, Arabi Salah, Muhammad Amir, Valerio, Arthur, Emilio, Armando, Tip.

“Dai racconti dei detenuti traspare in modo forte il rapporto tra lavoro e passione. Comunque la si voglia mettere, il lavoro dà un senso alla vita e ciò vale per tutte le donne e tutti gli uomini. […] Può sembrare paradossale, ma qui in Gorgona, negli scritti dei detenuti, il senso di libertà nel e con il lavoro si oppone, pur convivendoci, al senso di detenzione in cui stanno i carcerati” (Alfonso Maurizio Iacono).

L’ingresso all’evento è gratuito.

Condividi: