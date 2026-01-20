(1) Allegati (1) LA LOCANDINA DELLA MOSTRA

Domenica visita guidata alla mostra Parole dipinte a Villa Fabbricotti

Il professore Vincenzo Farinella accompagnerà il pubblico con una introduzione sul valore delle lettere di Fattori e sul loro rapporto con la produzione artistica del maestro

Si avvia alla conclusione la mostra Parole dipinte. Le lettere di Fattori tra arte e vita, realizzata dalla Cooperativa Itinera e ospitata alla Biblioteca Labronica di Villa Fabbricotti. L’esposizione sarà visitabile ancora per l’ultima settimana di apertura, offrendo al pubblico l’occasione di approfondire la figura di Giovanni Fattori attraverso un percorso originale che intreccia arte, scrittura e vita privata. In occasione della settimana conclusiva è prevista un’apertura straordinaria di Villa Fabbricotti, domenica 25 gennaio alle ore 16.00, dedicata sia alla storia della villa sia ai contenuti della mostra. All’apertura interverrà il professore Vincenzo Farinella, che accompagnerà il pubblico con una introduzione sul valore delle lettere di Fattori e sul loro rapporto con la produzione artistica del maestro. Un’opportunità per scoprire uno dei luoghi più significativi del patrimonio storico e culturale cittadino e per comprendere il valore delle lettere di Fattori come testimonianza diretta del suo pensiero, delle sue relazioni e del contesto artistico e umano in cui operò. La mostra mette in luce il rapporto tra parola e immagine, restituendo un ritratto intimo dell’artista, in cui la scrittura epistolare diventa chiave di lettura della sua produzione pittorica e della sua esperienza esistenziale. Le lettere esposte consentono al visitatore di entrare in contatto con la dimensione più autentica di Fattori, tra riflessioni, affetti personali e osservazioni sulla realtà del suo tempo. La mostra è stata conseguita nell’ambito del bando “Interventi per l’Arte e la Cultura 2025”, indetto da Fondazione Livorno per promuovere la riscoperta di luoghi significativi per la storia e l’identità culturale del territorio, con il contributo del Comune di Livorno e Fondazione Livorno, inserendosi nelle celebrazioni per i Duecento anni di Fattori.

Informazioni

Parole dipinte. Le lettere di Fattori tra arte e vita

Biblioteca Labronica F. D. Guerrazzi

4 ottobre 2025 – 31 gennaio 2026

Villa Fabbricotti, V.le della Libertà, 30

57126 Livorno

Lunedì-venerdì: 9.00-19.00

Sabato: 9.00-13.00

Ingresso gratuito

0586 824511

Visita guidata alla mostra con ingresso gratuito domenica 25 gennaio 2026 ore 16.00.

