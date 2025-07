Donne che fotografano Donne, concorso fotografico per Effetto Venezia

Rivolto a tutte le fotografe professioniste, amatoriali e appassionate, il contest invita a raccontare, attraverso l’obiettivo, un universo fatto di storie, volti, emozioni e identità femminili. Partecipazione gratuita

In occasione di Effetto Venezia 2025, che quest’anno celebra la creatività della donna come motore vitale di trasformazione culturale e sociale, prende il via la prima edizione di “Donne che fotografano Donne”, il concorso fotografico ideato e promosso dal gruppo di lavoro delle associazioni attive nel Centro Donna del Comune di Livorno. Il progetto nasce come espressione collettiva e partecipata per valorizzare lo sguardo femminile sulla donna, nelle sue molteplici sfumature: forza, fragilità, libertà, resistenza, cura, creatività. Rivolto a tutte le fotografe professioniste, amatoriali e appassionate, il contest invita a raccontare, attraverso l’obiettivo, un universo fatto di storie, volti, emozioni e identità femminili. Un invito ad affermare, con uno scatto, il punto di vista delle donne sulle donne. La mostra delle opere selezionate sarà inaugurata il 30 luglio alle ore 21.00 nella sede rinnovata del Centro Donna in largo Strozzi, in apertura ufficiale della rassegna Effetto Venezia. Le prime 12 fotografie classificate saranno inoltre pubblicate nel Calendario del Centro Donna 2026, contribuendo a lasciare una traccia concreta e condivisa di questa narrazione corale. La partecipazione è gratuita e aperta a tutte, senza limiti di età. È possibile inviare fino a 2 fotografie inedite, in bianco e nero o a colori, entro il 16 luglio 2025, seguendo le indicazioni del regolamento. Il progetto rappresenta una tappa significativa nel percorso di rilancio del Centro Donna, riaperto grazie all’impegno condiviso delle associazioni che lo animano e alla sinergia con l’amministrazione comunale. Il coordinamento di Itinera impresa sociale, che ne cura l’organizzazione generale, garantisce un presidio attento ai temi della cultura, dell’inclusione e della partecipazione femminile.

