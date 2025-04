Due proiezioni per le scuole al cinema Salesiani

Martedì 6 maggio e giovedì 8 maggio proiezione cinematografiche per le scuole al cinema Salesiani a cura di FIPILI Horror Festival. Ingresso gratuito

MARTEDI 6 MAGGIO DALLE h 9.30 ALLE 12.00 CIRCA

TARON E LA PENTOLA MAGICA (80 minuti)

di Ted Berman e Richard Rich (1985)

con la partecipazione del fumettista Alessandro Balluchi che introdurrà il film e farà un laboratorio di idee al termine della proiezione. “La pentola magica che rende padrone del mondo chi la possiede è caduta nelle mani sbagliate: sta al giovane Taron e al suo stravagante gruppo di compari strapparla al perfido re Cornelius”, Mymovies. Fantasia, magia e divertimento sono intrecciati in quest’avventura. La persona che riuscirà a liberare il potere della Pentola Magica diventerà invincibile. Re Cornelius farà di tutto per avere la Pentola Magica, ma incontrerà un avversario improbabile: un guardiano di porci, Taron, che sogna di fare l’eroe. Con la Principessa Ailin, Sospirello e Ewy, maialina che vede il futuro, Taron cercherà di fermare la Pentola Magica una volta per tutte. Ce la farà?

Destinatari: classi 3°-4°-5° scuole primarie classi del biennio delle scuole secondarie di primo grado

GIOVEDI 8 MAGGIO DALLE h 9.30 ALLE 12.00 CIRCA

EDWARD MANI DI FORBICE (105 min)

di Tim Burton (1990)

Introdotto da Alessio Porquier, direttore artistico del FIPILI Horror Festival

“Un capolavoro senza tempo, una fiaba fantasy che ha il timbro riconoscibilissimo di Tim Burton e delinea un protagonista indimenticabile, un antieroe delicatissimo e goffo, tanto ricco di creatività quanto innocente”, dal libro 116 film da vedere prima dei 16 anni.

Il film è una fiaba drammatica che ha per sfondo una visione esagerata del sobborgo americano e della tipica famiglia americana che vi abita. Combina intenzionalmente i cliché e gli stili cinematografici degli anni Cinquanta, Sessanta e Ottanta. Il concetto e molti dei temi di Edward mani di forbice richiamano, fra l’altro, il romanzo gotico inglese, Frankenstein di Mary Shelley, ma anche la fiaba francese de La bella e la bestia. La critica ha acclamato il film, spesso citato come il miglior film di Burton, come un racconto senza tempo sull’amore e sull’amicizia.

Destinatari: classi terze scuole secondarie di primo grado e scuole secondarie di secondo grado

Per partecipare obbligatoria l’iscrizione al modulo online https://forms.gle/uiHR9MNYd9Yo4HRDA

Per informazioni segreteria didattica itinera 0586/894563 mail [email protected].

