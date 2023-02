Effetto Venezia 2023 dal 2 al 6 agosto. Bruciati direttore artistico

In attesa della conferenza stampa di presentazione, il neo direttore artistico Marco Bruciati "esprime soddisfazione per la scelta di dedicare al cinema una manifestazione così importante"

Tema di Effetto Venezia 2023 sarà il cinema. “Quest’anno – spiega il sindaco a QuiLivorno.it – abbiamo puntato ad una edizione dedicata al cinema e tra le persone che da una vita lavorano nel cinema a Livorno abbiamo individuato e contattato Marco Bruciati (fondatore di Buongiorno Livorno, ndr) affidandogli il ruolo di direttore artistico e iniziando così con lui un lavoro per organizzare il festival al meglio. Siamo convinti che tutte le risorse possano e debbano dare un contributo indipendentemente dalla appartenenza politica”. Effetto Venezia si svolgerà dal 2 al 6 agosto. In attesa della conferenza stampa di presentazione, il neo direttore artistico raggiunto telefonicamente nella serata dell’11 febbraio “esprime soddisfazione per la scelta di dedicare al cinema una manifestazione così importante come Effetto Venezia”.

